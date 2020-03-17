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Анатолий Калинин о работе с Молдовой: в перспективе создание сборочных производств лифтов, сборка автобусов МАЗ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Анатолию Калинину с работой уж точно повезло: посол Беларуси в Молдове. С Кишиневом у нас идиллия что в политике, что в торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но сидеть на стуле ровно из-за этого никто не будет. Хотим больше сборочных производств. Вместе уже собираем тракторы, троллейбусы – 25 машин. Задачу в 2020 году ставим вдвое больше.
Анатолий Калинин, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Молдове:
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Анатолий Калинин о работе с Молдовой: в перспективе создание сборочных производств лифтов, сборка автобусов МАЗ
Новости Беларуси. Анатолию Калинину с работой уж точно повезло: посол Беларуси в Молдове. С Кишиневом у нас идиллия что в политике, что в торговле, сообщили в...
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