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Анатолий Калинин о работе с Молдовой: в перспективе создание сборочных производств лифтов, сборка автобусов МАЗ

17.03.2020 00:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Анатолию Калинину с работой уж точно повезло: посол Беларуси в Молдове. С Кишиневом у нас идиллия что в политике, что в торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин о работе с Молдовой: в перспективе создание сборочных производств лифтов, сборка автобусов МАЗ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С Молдовой у нас прекрасные отношения. Там не просто нормальный человек президент, это очень большой друг Беларуси. Вы с ним всегда найдете общий язык. Но торгово-экономическое сотрудничество во главу угла. Что касается политики и прочих вопросов, у нас там проблем нет. Да и с экономикой неплохо.

Анатолий Калинин о работе с Молдовой: в перспективе создание сборочных производств лифтов, сборка автобусов МАЗ

Но сидеть на стуле ровно из-за этого никто не будет. Хотим больше сборочных производств. Вместе уже собираем тракторы, троллейбусы – 25 машин. Задачу в 2020 году ставим вдвое больше.

Анатолий Калинин о работе с Молдовой: в перспективе создание сборочных производств лифтов, сборка автобусов МАЗ

Анатолий Калинин, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Молдове:
В перспективе создание производств лифтового хозяйства, сборочные производства, сборка автобусов МАЗ. То есть линейка поставляемой экспортной продукции достаточно широкая. Она затрагивает фармацевтику, аграрный сектор, производство строительных материалов – поставка керамических плиточных материалов. Большой сектор занимают нефтепродукты.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Анатолий Калинин

 
 
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Новости Беларуси. Анатолию Калинину с работой уж точно повезло: посол Беларуси в Молдове. С Кишиневом у нас идиллия что в политике, что в торговле, сообщили в...
 
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