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Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тему сельского хозяйства продолжит новый профильный министр Иван Крупко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведомству потребовался сильный управленец – не в обиду опытному Анатолию Хотько. Отрасль непростая, все будет на виду.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У Ивана Крупко два высших образования. Есть опыт работы в управлении сельского хозяйства и продовольствия Несвижского райисполкома. Руководил и Минским районом.
Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия:
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Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам
Новости Беларуси. Тему сельского хозяйства продолжит новый профильный министр Иван Крупко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведомству потребовался...
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