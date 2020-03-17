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Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам

17.03.2020 00:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тему сельского хозяйства продолжит новый профильный министр Иван Крупко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведомству потребовался сильный управленец – не в обиду опытному Анатолию Хотько. Отрасль непростая, все будет на виду.

Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спокойно там нельзя работать. Даже работать спокойно нельзя, там всегда надо будет шевелиться, да еще как шевелиться. Поэтому опыт, который вы получили в этом непростом районе – самый сложный район в республике, Минский район, вы лучше меня это знаете – он вам пригодится.

У Ивана Крупко два высших образования. Есть опыт работы в управлении сельского хозяйства и продовольствия Несвижского райисполкома. Руководил и Минским районом.

Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия:
Впереди большая глубокая практическая работа. Вы видите, весна в этом году ранняя наступила. Все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам, произведено накопление минеральных удобрений, заготовлены топливо, семенной материал. Я думаю, что при хорошей организации мы достойно справимся с проведением весенней полевой кампании.

Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам

Люди в материале: Александр Лукашенко, Иван Крупко

 
 
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Новости Беларуси. Тему сельского хозяйства продолжит новый профильный министр Иван Крупко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведомству потребовался...
 
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