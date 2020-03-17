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БЖД проинформировала об отмене поездов в 7 стран. Деньги за билеты вернут

17.03.2020 08:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская железная дорога обновляет список поездов, которые больше никуда не идут. На этот раз в перечне составы на Германию, Латвию, Литву, Польшу, Украину, Францию и Чехию. В новом списке, опубликованном на сайте ведомства, пока нет российского направления, более того, билеты в Москву продолжают продаваться агрегаторами. Но, возможно, перечень дополнится.

БЖД проинформировала об отмене поездов в 7 стран. Деньги за билеты вернут

Подробно ознакомиться с отменами по каждому направлению можно на сайте БЖД.

Железнодорожники напоминают, что неиспользованные билеты на отмененные поезда можно вернуть без дополнительных плат и сборов. Бумажные билеты можно сдать в кассу, возврат денег за электронные производится через ресурс, на котором их покупали. Сроки возврата не ограничены.

О возобновлении движения объявят. Скорее всего.

Польша

В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Республикой Польша принято решение о прекращении международного железнодорожного сообщения.

На основании этого факта железнодорожная администрация Польши уведомила о временной приостановке курсирования поездов белорусского формирования.

Отменяются и временно курсировать не будут:

поезда № 126/125 и 128/127 Брест–Варшава–Брест отправлением из Варшавы и Бреста с 15.03.2020;

поезд № 304/303 Краков–Гродно отправлением из Кракова и Гродно с 15.03.2020;

поезда №119/120, 121/122 и 123/124 Брест–Тересполь–Брест отправлением из Бреста и Тересполя с 15.03.2020.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).

Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.

Сроки возврата проездных документов не ограничены.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов.

О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

Германия

В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Республикой Польша принято решение о прекращении международного железнодорожного сообщения.

На основании этого факта ОАО «РЖД» уведомило о временной приостановке курсирования поездов №13/14 Москва–Берлин и №23/24 Москва–Париж, в том числе прицепного вагона Москва-Брест-Москва курсирующего в составе поезда №23/24 Москва–Париж.

Отменяются и временно курсировать не будут:

поезд №23 Москва–Париж, отправлением из Москвы с 17.03.2020;

поезд №24 Париж–Москва, отправлением из Парижа с 19.03.2020;

поезд №13 Москва–Берлин, отправлением из Москвы с 15.03.2020;

поезд №14 Берлин–Москва, отправлением из Берлина с 16.03.2020.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).

Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.

Сроки возврата проездных документов не ограничены.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов.

О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

Франция

В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Республикой Польша принято решение о прекращении международного железнодорожного сообщения.

На основании этого факта ОАО «РЖД» уведомило о временной приостановке курсирования поездов №13/14 Москва–Берлин и №23/24 Москва–Париж, в том числе прицепного вагона Москва-Брест-Москва курсирующего в составе поезда №23/24 Москва–Париж.

Отменяются и временно курсировать не будут:

поезд №23 Москва–Париж, отправлением из Москвы с 17.03.2020;

поезд №24 Париж–Москва, отправлением из Парижа с 19.03.2020;

поезд №13 Москва–Берлин, отправлением из Москвы с 15.03.2020;

поезд №14 Берлин–Москва, отправлением из Берлина с 16.03.2020.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).

Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.

Сроки возврата проездных документов не ограничены.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов.

О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  Белорусская железная дорога обновляет список поездов, которые больше никуда не идут. На этот раз в перечне составы на Германию, Латвию, Литву, Польшу, Украину,...
 
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