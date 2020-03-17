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Выставки, концерты и спектакли. Какие мероприятия отменяют в Бресте из-за коронавируса
Источник материала: Tut.by
Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в афишу культурных мероприятий Бреста. Одни спектакли и концерты отменяются, другие — переносятся.
Перенос
Выставка работ известного художника-карикатуриста Эрика Липиньски 20 марта не состоится. Вернисаж переносится на более поздний срок, сообщает
На июль переносится и концерт государственного академического ансамбля песни и танца Аджарии, который должен был состояться 21 марта, сообщает
На 1 июля смещается запланированный на 25 марта концерт Камерного оркестра Брестской областной филармонии и лауреата международных конкурсов Виталия Стахиевича.
Выступление Имперского русского балета с программой «Лебединое озеро», которое должно было состояться 25 марта, переносится на 18 мая.
Пришлось также подвинуться и брестскому ансамблю «Буг-бэнд», которые должны были выступить 10 апреля. Новая дата концерта — 3 июня.
Отмена
Творческая встреча с музыкантом Игорем Мухой, которая должна была пройти 19 марта в библиотеке имени Пушкина, отменяется.
Не состоится и встреча со спортсменом Виктором Братченей, намеченная на 19 марта в областной библиотеке.
Отменены спектакли «Кот Шрёдингера» (18 марта) и «Кошкин дом» (22 марта).
Не приедет в Брест со своей программой и Уральский хор. Он должен был выступить в зале ООКЦ 22 марта.
19−20 марта придется обойтись без областного тура республиканского фестиваля «Не стареют душой ветераны» и мероприятий ко Дню поэзии.
А вот об отмене запланированного на 22 марта выступления студии «Квартал 95» не сообщается. Скорее всего, и его перенесут или отменят, но решение пока не принято, сообщает
Напомним, в Беларуси до 6 апреля
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