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Выставки, концерты и спектакли. Какие мероприятия отменяют в Бресте из-за коронавируса

17.03.2020 08:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в афишу культурных мероприятий Бреста. Одни спектакли и концерты отменяются, другие — переносятся.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Перенос

Выставка работ известного художника-карикатуриста Эрика Липиньски 20 марта не состоится. Вернисаж переносится на более поздний срок, сообщает BrestCITY со ссылкой на польское Генконсульство.

На июль переносится и концерт государственного академического ансамбля песни и танца Аджарии, который должен был состояться 21 марта, сообщает областная филармония. Дата уточняется.

На 1 июля смещается запланированный на 25 марта концерт Камерного оркестра Брестской областной филармонии и лауреата международных конкурсов Виталия Стахиевича.

Выступление Имперского русского балета с программой «Лебединое озеро», которое должно было состояться 25 марта, переносится на 18 мая.

Пришлось также подвинуться и брестскому ансамблю «Буг-бэнд», которые должны были выступить 10 апреля. Новая дата концерта — 3 июня.

Отмена

Творческая встреча с музыкантом Игорем Мухой, которая должна была пройти 19 марта в библиотеке имени Пушкина, отменяется.

Не состоится и встреча со спортсменом Виктором Братченей, намеченная на 19 марта в областной библиотеке.

Отменены спектакли «Кот Шрёдингера» (18 марта) и «Кошкин дом» (22 марта).

Не приедет в Брест со своей программой и Уральский хор. Он должен был выступить в зале ООКЦ 22 марта.

19−20 марта придется обойтись без областного тура республиканского фестиваля «Не стареют душой ветераны» и мероприятий ко Дню поэзии.

А вот об отмене запланированного на 22 марта выступления студии «Квартал 95» не сообщается. Скорее всего, и его перенесут или отменят, но решение пока не принято, сообщает «Вечерний Брест».

Напомним, в Беларуси до 6 апреля ограничат проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.

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Теги: Брест
 
 
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