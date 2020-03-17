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"Через час военное положение": группа белорусов застряла в аэропорту в Перу

17.03.2020 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа белорусских туристов застряла в аэропорту в Лиме, столице Перу. С 16 марта Совет министров этой страны ввёл 15-дневный карантин.
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Власти закрывают границы страны и отменяют все международные рейсы — также на ближайшие 15 дней, передает "Еврорадио".

Путешествие у белорусов закончилось 15 марта, 16-го и 17-го и они должны были возвращаться из Южной Америки в Европу. Однако их рейсы до Мадрида отменены. Пытаясь всё же как-то выбраться из Лимы, они добрались до тамошнего аэропорта. Но в самолет не попали.

"Мы не можем выбраться. Считай, мы здесь заперты в аэропорту", — такое сообщение получили от их друзья примерно в 20 часов по белорусскому времени (в полдень по перуанскому времени). Граждане Беларуси могут находиться в Перу без виз до 183 дней. Существует вероятность, что группа белорусов задержится в латиноамериканской стране надолго.

Белорусы попытаются перебраться из Лимы в другой перуанский город, Куско. Там условия карантина немного легче.

Известно, что белорусы связывались с консулом нашей страны в Аргентине. Но дипломаты пока не смогли им помочь.
 
 
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Группа белорусских туристов застряла в аэропорту в Лиме, столице Перу. С 16 марта Совет министров этой страны ввёл 15-дневный карантин.
 
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