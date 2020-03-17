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В Осиповичах появится 9-ти этажный дом

17.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Проектная декларация

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством Осиповичского района» осуществляет заключение договоров на долевое строительство в «108 кв. жилом доме по ул.Черняховского в г. Осиповичи ГП-11»

Информация о застройщике

КУДП «Управление капитальным строительствомОсиповичского района»,г.Осиповичи ул.Первомайская,8, зарегистрировано в Едином государственном реестре за №790118757. За период с 2014г. по 2020г. выполняло функции государственного заказчика по строительству  следующих социально-значимых объектов: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул.Юбилейной в г.Осиповичи 1 пусковой комплекс», «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской,2 в г.Осиповичи», многоквартирных жилых домов : «16 квартирный жилой дом по ул. Шамякина в г.Осиповичи», «144 квартирный жилой дом по ул.Черняховского в г.Осиповичи», «72 квартирный жилой дом по пер. Черняховского в  г. Осиповичи ГП-26″»108 кв. жилом доме по пер. Черняховского в г. Осиповичи ГП-28»и др.

Информация о проекте строительства
108 кв. жилой дом по ул.Черняховского в  г. Осиповичи запроектирован 9-ти этажным крупнопанельным.
Заключение договоров осуществляется на строительство 101 следующих квартир, расположенных на разных этажах:
•13 однокомнатных квартир общей площадью 46,54м2 с учётом лоджий каждая
•52 двухкомнатных квартир общей площадью 58,39(58,43)м2 с учётом лоджий каждая;
•36 трехкомнатных квартир общей площадью 79,3м2 с учётом лоджий каждая.
Стоимость строительства 1 м2 на дату публикации проектной декларации составляет:
•  1174,0  белорусских рублей (подлежит уточнению), для категорий граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;
Сроки строительства объекта: начало — март 2020г., окончание – октябрь 2020г.
Для строительства объекта Застройщик располагает:
•проектно-сметной документацией, прошедшей обязательную государственную экспертизу (заключение от 28.02.2020 года № 70-80/20);
•договором строительного подряда от   13.03.2020г. № 7  , заключенным с ОАО «Бобруйский завод КПД».
В состав имущества, являющегося общей долевой собственностью, входят: места общего пользования, несущие и ограждающие конструкции, электрическое, сантехническое и иное оборудование и трубопроводы, находящиеся внутри и за пределами жилых и нежилых помещений дома, элементы озеленения и благоустройства. Других изолированных встроено-пристроенных нежилых помещений, не входящих в состав общей долевой собственности, не имеется.
Ознакомиться с проектом, ходом строительства и условиями заключения договоров можно в отделе планирования, финансирования  КУДП «УКС Осиповичского района»,

тел. 50-7-51, 52-4-93, эл.адрес Kapctroj@tut.by

Режим работы отдела по вопросам долевого строительства:
• понедельник, вторник, среда, четверг, пятница- с 8.00 до 13.00, с 14.00-17.00;
• суббота, воскресенье  — выходной.
Прием заявлений начнется с 25.03.2020г. в часы приема

 

 
 
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Проектная декларация Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством Осиповичского района» осуществляет заключение...
 
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