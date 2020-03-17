В Осиповичах появится 9-ти этажный дом

Источник материала: Асiповiцкi край

Проектная декларация

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством Осиповичского района» осуществляет заключение договоров на долевое строительство в «108 кв. жилом доме по ул.Черняховского в г. Осиповичи ГП-11»

Информация о застройщике

КУДП «Управление капитальным строительствомОсиповичского района»,г.Осиповичи ул.Первомайская,8, зарегистрировано в Едином государственном реестре за №790118757. За период с 2014г. по 2020г. выполняло функции государственного заказчика по строительству следующих социально-значимых объектов: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул.Юбилейной в г.Осиповичи 1 пусковой комплекс», «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской,2 в г.Осиповичи», многоквартирных жилых домов : «16 квартирный жилой дом по ул. Шамякина в г.Осиповичи», «144 квартирный жилой дом по ул.Черняховского в г.Осиповичи», «72 квартирный жилой дом по пер. Черняховского в г. Осиповичи ГП-26″»108 кв. жилом доме по пер. Черняховского в г. Осиповичи ГП-28»и др.

Информация о проекте строительства

108 кв. жилой дом по ул.Черняховского в г. Осиповичи запроектирован 9-ти этажным крупнопанельным.

Заключение договоров осуществляется на строительство 101 следующих квартир, расположенных на разных этажах:

•13 однокомнатных квартир общей площадью 46,54м2 с учётом лоджий каждая

•52 двухкомнатных квартир общей площадью 58,39(58,43)м2 с учётом лоджий каждая;

•36 трехкомнатных квартир общей площадью 79,3м2 с учётом лоджий каждая.

Стоимость строительства 1 м2 на дату публикации проектной декларации составляет:

• 1174,0 белорусских рублей (подлежит уточнению), для категорий граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Сроки строительства объекта: начало — март 2020г., окончание – октябрь 2020г.

Для строительства объекта Застройщик располагает:

•проектно-сметной документацией, прошедшей обязательную государственную экспертизу (заключение от 28.02.2020 года № 70-80/20);

•договором строительного подряда от 13.03.2020г. № 7 , заключенным с ОАО «Бобруйский завод КПД».

В состав имущества, являющегося общей долевой собственностью, входят: места общего пользования, несущие и ограждающие конструкции, электрическое, сантехническое и иное оборудование и трубопроводы, находящиеся внутри и за пределами жилых и нежилых помещений дома, элементы озеленения и благоустройства. Других изолированных встроено-пристроенных нежилых помещений, не входящих в состав общей долевой собственности, не имеется.

Ознакомиться с проектом, ходом строительства и условиями заключения договоров можно в отделе планирования, финансирования КУДП «УКС Осиповичского района»,

тел. 50-7-51, 52-4-93, эл.адрес Kapctroj@tut.by

Режим работы отдела по вопросам долевого строительства:

• понедельник, вторник, среда, четверг, пятница- с 8.00 до 13.00, с 14.00-17.00;

• суббота, воскресенье — выходной.

Прием заявлений начнется с 25.03.2020г. в часы приема