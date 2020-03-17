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Из Варшавы планируют пустить дополнительные автобусы до Бреста и Гродно

17.03.2020 10:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Из Варшавы планируют пустить дополнительные автобусы до Бреста и Гродно
Фото из открытых источников

Рейсы будут выполнятся в случае наличия достаточного количества желающих, сообщается на странице белорусского МИД в Фейсбуке.

Гражданам Беларуси, заинтересованным в возвращении в республику на автобусе, нужно направить свои данные (имя и фамилия в латинском написании согласно паспорта, контактный номер телефона) с указанием конечного пункта следования «Брест» или «Гродно» на электронный адрес консульского отдела poland.consul@mfa.gov.by с пометкой в теме «Выезд в Беларусь».

Предполагаемое время отправления из Варшавы — 12.00, Дворец культуры и науки, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa. 

Из Варшавы планируют пустить дополнительные автобусы до Бреста и Гродно
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Теги: Брест, Гродно
 
 
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