Из Варшавы планируют пустить дополнительные автобусы до Бреста и Гродно

Источник материала: Аргументы и факты

Рейсы будут выполнятся в случае наличия достаточного количества желающих, сообщается на странице белорусского МИД в Фейсбуке.

Гражданам Беларуси, заинтересованным в возвращении в республику на автобусе, нужно направить свои данные (имя и фамилия в латинском написании согласно паспорта, контактный номер телефона) с указанием конечного пункта следования «Брест» или «Гродно» на электронный адрес консульского отдела poland.consul@mfa.gov.by с пометкой в теме «Выезд в Беларусь».