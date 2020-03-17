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Щит, оберегающий страну

17.03.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Статья 49. Каждый имеет право на образование.

Гарантируются доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-технического образования.
Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии со способностями каждого. Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее образование в государственных учебных заведениях. 

Иван КОРОБКО,

начальник отдела по образованию Кобринского райисполкома:

– В Кобринском районе функционируют 24 учреждения дошкольного образования, 36 учреждений общего среднего образования, из которых – 9 находится в  городе,  2 учреждения дополнительного образования – Кобринский районный центр детского творчества и Кобринский районный центр экологии, туризма и краеведения, 1 учреждение специального образования – Кобринский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 1 социально-педагогическое учреждение с структурным подразделением – детский приют.

В 2019 году аттестаты об общем среднем образовании получило 622  выпускника, из них 10 учащихся вечерних классов. 27 учащихся 11-х классов получили аттестаты об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой медалью, 2 – серебряной медалью, 908  выпускников получили свидетельства об общем базовом образовании, в том числе 39 – с отличием.

Продолжило учёбу в средне-специальных и профессионально-технических учебных заведениях – 246 человек,  в высшие учебные заведения поступило 332 учащихся, в том числе все 29 золотых и серебряных медалистов.  На 1 сентября 2019 года в школах  г. Кобрина и района обучается 10862 учащихся.

P.S. Также в Кобрине действуют 2 учреждения профессионального образования: Кобринский государственный лицей сферы обслуживания и политехнический колледж.

Сергей ЛАНЕЦ,

инженер-энергетик ОАО «Радонежское»:

Щит, оберегающий страну

– Меня с детства привлекали электрические приборы, различного рода техника, поэтому после окончания в 2007 году гимназии города Кобрина решил освоить специальность энергетика в Пружанском  аграрно-техническом колледже. Учёба в колледже убедила в том, что с выбором не ошибся. Решил совершенствоваться дальше в своей профессии. Успешно прошёл централизованное тестирование по предметам и поступил в Белорусский государственный аграрно-технический университет.  С дипломом о высшем образовании и специальностью «инженер-энергетик» в 2015 году вернулся на Кобринщину и пришёл работать в ОАО «Радонежское». После отработки решил остаться в хозяйстве. Мне нравится моя профессия, она востребована, приносит хороший заработок.  Жена Анастасия – бухгалтер в  ОАО «Радонежское». Как и я, прошла несколько ступеней к своей профессии. Окончила СШ №7 г. Кобрина, Столинский аграрно-экономический колледж, Белорусский государственный экономический университет. Сейчас она в отпуске по уходу за ребёнком – у нас растёт дочь Полина. И пусть Полине всего 7 месяцев, мы уверены, что в будущем она, как и мы, получит достойное образование и тоже выберет себе профессию по душе. Государство даёт всем право на получение бесплатного общего среднего образования. А дальше всё в наших руках. Хочешь достичь большего – дерзай!

Елена БАКУН.

 

 

 
 
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Щит, оберегающий страну
 
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