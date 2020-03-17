Ганцевчанин пострадал при розжиге камина

Как сообщается в Брестском областном управлении МЧС, житель Ганцевичского района, разжигая камин легковоспламеняющейся жидкостью, получил ожоги.
Информация о госпитализации с ожогами мужчины поступила в Ганцевичский РОЧС 16 марта из УЗ «Ганцевичская ЦРБ».
По предварительной информации мужчина получил термический ожог в агрогородке Хотыничи, при розжиге камина в доме при помощи легко воспламеняющейся жидкости.
В результате пожара на пострадавшем огнем повреждена одежда. Строения и имущество не повреждены.
Мужчина обратился за медицинской помощью в Хотыничскую участковую больницу, где ему вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина госпитализирован.
По информации https://brest.mchs.gov.by
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