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Ганцевчанин пострадал при розжиге камина

17.03.2020 10:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Как сообщается в Брестском областном управлении МЧС, житель Ганцевичского района, разжигая камин легковоспламеняющейся жидкостью, получил ожоги.

Информация о госпитализации с ожогами мужчины поступила в Ганцевичский РОЧС 16 марта из УЗ «Ганцевичская ЦРБ».

Ганцевчанин пострадал при розжиге камина
Фото с сайта https://brest.mchs.gov.by

По предварительной информации мужчина получил термический ожог в агрогородке Хотыничи, при розжиге камина в доме при помощи легко воспламеняющейся жидкости.

Ганцевчанин пострадал при розжиге камина

Фото с сайта https://brest.mchs.gov.by

В результате пожара на пострадавшем огнем повреждена одежда. Строения и имущество не повреждены.

Мужчина обратился за медицинской помощью в Хотыничскую участковую больницу, где ему вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина госпитализирован.

По информации https://brest.mchs.gov.by


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Как сообщается в Брестском областном управлении МЧС, житель Ганцевичского района, разжигая камин легковоспламеняющейся жидкостью, получил ожоги. Информация о...
 
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