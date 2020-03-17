Ганцевчанин пострадал при розжиге камина

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Как сообщается в Брестском областном управлении МЧС, житель Ганцевичского района, разжигая камин легковоспламеняющейся жидкостью, получил ожоги.

Информация о госпитализации с ожогами мужчины поступила в Ганцевичский РОЧС 16 марта из УЗ «Ганцевичская ЦРБ».



Фото с сайта https://brest.mchs.gov.by

По предварительной информации мужчина получил термический ожог в агрогородке Хотыничи, при розжиге камина в доме при помощи легко воспламеняющейся жидкости.





Фото с сайта https://brest.mchs.gov.by

В результате пожара на пострадавшем огнем повреждена одежда. Строения и имущество не повреждены.

Мужчина обратился за медицинской помощью в Хотыничскую участковую больницу, где ему вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина госпитализирован.

По информации https://brest.mchs.gov.by

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