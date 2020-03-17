Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар подал заявку на новый рекорд утром 17 марта. Биткойн +592.77

Курс доллара вырос лишь на 0,0003 BYN до 2,3639 BYN/USD, но и этого оказалось достаточным для того, чтобы стоимость доллара преодолела исторический максимум.

Курс евро опустился всего на 0,0008 BYN до 2,6383 BYN/EUR. Напомним, что вчера евровалюта подорожала на 0,0243 BYN. С начала марта евро вырос на 17 копеек.

Курс российского рубля поднялся на 0,0201 BYN до 3,1895 BYN/100 RUB. Это меньше, чем вчерашнее падение на 0,0264 BYN.

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