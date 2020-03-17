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Курсы валют и криптовалют на сегодня

17.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар подал заявку на новый рекорд утром 17 марта. Биткойн +592.77

Курс доллара вырос лишь на 0,0003 BYN до 2,3639 BYN/USD, но и этого оказалось достаточным для того, чтобы стоимость доллара преодолела исторический максимум.

Курс евро опустился всего на 0,0008 BYN до 2,6383 BYN/EUR. Напомним, что вчера евровалюта подорожала на 0,0243 BYN. С начала марта евро вырос на 17 копеек.

Курс российского рубля поднялся на 0,0201 BYN до 3,1895 BYN/100 RUB. Это меньше, чем вчерашнее падение на 0,0264 BYN.

Bitcoin − 5387.76$ (+592.77);

Bitcоin Cash/ВСС – 184.14$ (+24.6);

Litecoin − 35.39$ (+3.78);

Еthеreum − 118.62$ (+11.71);

ZCаsh − 25.54$ (+2.48);

DigitalCash − 46.2$ (+5.24);

Monero − 36.59$ (+5.09).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар подал заявку на новый рекорд утром 17 марта. Биткойн +592.77
 
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