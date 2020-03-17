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Ученые оценили шансы заразиться коронавирусом для людей с разными группами крови

17.03.2020 11:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выборке из чуть более 2 тыс. пациентов китайские ученые выяснили, что у людей со II группой крови больше шансов заполучить коронавирусную инфекцию по сравнению с обладателями других групп. А у обладателей I группы крови вероятность заразиться меньше остальных. Свое исследование специалисты опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv, сообщает ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Для начала исследователи выяснили пропорцию, с которой разные группы крови распределены среди обычных жителей Уханя. Оказалось, что в контрольной группе из почти 4 тыс. человек у трети была I группа, у другой трети — II, у четвертой части исследованных — III и у оставшихся 9,1% — IV.

Во второй части исследования ученые исследовали ту же пропорцию для 1,7 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в крупной уханьской больнице, из которых 200 уже умерли. Оказалось, что пациентов со II группой в процентном отношении оказалось больше, чем среди здоровых людей — 37,8% против 32,2%. При этом среди обладателей I группы картина была обратная — их было меньше, 25,8% среди заболевших и 33,8% среди здоровых.

Таким образом, доля людей с первой группой крови среди пациентов значительно меньше, а со второй — больше. Для III и IV групп проценты остались сопоставимы.

Чтобы проверить эти соотношения, ученые также исследовали информацию о 398 пациентах из двух других больниц — в Ухане и Шэньчжэне. Гипотеза подтвердилась: люди со II группой крови встречаются среди инфицированных коронавирусом чаще пациентов с другими типами крови.

Напомним: в мире более 180 тысяч человек заразились коронавирусом, количество летальных случаев увеличилось до 7154, выздоровели около 80 тысяч человек. Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что в Беларуси нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 16 марта, в стране было зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

 
 
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Оказалось, что для обладателей II группы риск выше, а для I - наоборот, ниже.
 
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