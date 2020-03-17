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Начальник РВиА Геннадий Козловский проведёт приём по личным вопросам в Осиповичах

17.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

19 марта 2020 г. с 11 до 13 часов в клубе войсковой части 12147 состоится прием по личным вопросам начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальником управления РВиА генерального штаба ВС генерал-майором Геннадием Николаевичем Козловским.

Предварительная запись по тел. +375297451417.

Начальник РВиА Геннадий Козловский проведёт приём по личным вопросам в Осиповичах

 
 
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19 марта 2020 г. с 11 до 13 часов в клубе войсковой части 12147 состоится прием по личным вопросам начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальником...
 
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