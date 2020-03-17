|
Начальник РВиА Геннадий Козловский проведёт приём по личным вопросам в Осиповичах
17.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
19 марта 2020 г. с 11 до 13 часов в клубе войсковой части 12147 состоится прием по личным вопросам начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальником управления РВиА генерального штаба ВС генерал-майором Геннадием Николаевичем Козловским.
Предварительная запись по тел. +375297451417.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 марта 2020 г. с 11 до 13 часов в клубе войсковой части 12147 состоится прием по личным вопросам начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальником...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)