|
Белоруска попала в рейтинг самых перспективных людей Европы младше 30 лет
Источник материала: Tut.by
Журнал Forbes
Татьяна Зарецкая — сооснователь и генеральный директор компании Laava Tech с офисами в США, Эстонии и Польше, занимающейся разработкой специализированного оборудования (и программного обеспечения к нему) для фермеров.
Проще говоря: в Laava Tech разрабатывают LED-светильники, которые с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения помогают повысить урожайность различных культур, при этом уменьшая количество затрачиваемой на это энергии вплоть до 90%.
На официальном сайте Laava Tech
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Татьяна Зарецкая - сооснователь и генеральный директор компании Laava Tech с офисами в США, Эстонии и Польше, занимающейся разработкой специализированного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)