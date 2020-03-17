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Белоруска попала в рейтинг самых перспективных людей Европы младше 30 лет

17.03.2020 16:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных людей Европы младше 30 лет. В 2020 году в 30 Under 30 Europe попала представительница родом из Беларуси.


Татьяна Зарецкая — сооснователь и генеральный директор компании Laava Tech с офисами в США, Эстонии и Польше, занимающейся разработкой специализированного оборудования (и программного обеспечения к нему) для фермеров.

Проще говоря: в Laava Tech разрабатывают LED-светильники, которые с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения помогают повысить урожайность различных культур, при этом уменьшая количество затрачиваемой на это энергии вплоть до 90%.

На официальном сайте Laava Tech говорится, что в возрасте 20 лет Татьяна продала свой первый бизнес и переехала из Минска в Таллин (Эстония) для продолжения образования. До запуска проекта Laava Tech она успела поработать юристом в сфере ИКТ. Сейчас девушке 26 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Татьяна Зарецкая - сооснователь и генеральный директор компании Laava Tech с офисами в США, Эстонии и Польше, занимающейся разработкой специализированного...
 
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