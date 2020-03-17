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«Сутки уже стою, ровно сутки». Из-за карантинных мер от Литвы на границе скопились большие очереди грузовиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из-за карантинных мер от Литвы возникла проблема: большое скопление грузовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для их движения еще 16 марта выделили лишь два пункта пропуска вместо четырех: «Каменный Лог» и «Привалку». Из-за этого в транспортном коллапсе застряли больше тысячи фур.
Сутки уже стою, ровно сутки. А едем куда – Германия.
У меня загрузка была на понедельник. Я стоял в «Беняконях», сюда приехал. В воскресенье в «Беняконях» отстоял до вечера.
Утром 17 марта литовцы открыли движение фур еще в одном пункте пропуска – это «Бенякони». Мера должна помочь хотя бы частично разгрузить очереди.
Сергей Матвеев, начальник таможенного поста «Привалка»:
Галина Буро, корреспондент:
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«Сутки уже стою, ровно сутки». Из-за карантинных мер от Литвы на границе скопились большие очереди грузовиков
Новости Беларуси. Из-за карантинных мер от Литвы возникла проблема: большое скопление грузовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для их...
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