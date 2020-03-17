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«Сутки уже стою, ровно сутки». Из-за карантинных мер от Литвы на границе скопились большие очереди грузовиков

17.03.2020 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из-за карантинных мер от Литвы возникла проблема: большое скопление грузовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сутки уже стою, ровно сутки». Из-за карантинных мер от Литвы на границе скопились большие очереди грузовиков

Для их движения еще 16 марта выделили лишь два пункта пропуска вместо четырех: «Каменный Лог» и «Привалку». Из-за этого в транспортном коллапсе застряли больше тысячи фур.

Наша съемочная группа работает на белорусско-литовской границе. Все подробности – у Галины Буро.

«Сутки уже стою, ровно сутки». Из-за карантинных мер от Литвы на границе скопились большие очереди грузовиков

Сутки уже стою, ровно сутки. А едем куда – Германия.

«Сутки уже стою, ровно сутки». Из-за карантинных мер от Литвы на границе скопились большие очереди грузовиков

У меня загрузка была на понедельник. Я стоял в «Беняконях», сюда приехал. В воскресенье в «Беняконях» отстоял до вечера.

«Пешком. Тут уже коридор организовали». Как белорусы возвращаются домой из Литвы

Утром 17 марта литовцы открыли движение фур еще в одном пункте пропуска –  это «Бенякони». Мера должна помочь хотя бы частично разгрузить очереди.

«Сутки уже стою, ровно сутки». Из-за карантинных мер от Литвы на границе скопились большие очереди грузовиков

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста «Привалка»:
Большая просьба к представителям перевозчиков: не ожидать оформления в «Привалке» и «Каменном Логе», а выбирать альтернативные пункты пропуска – «Бенякони», в том числе «Берестовица» и «Брузги» на польском направлении. В данный момент наши пункты пропуска работают в штатном режиме. Сопредельная сторона довольно в штатном, тоже активно принимают транспортные средства. Я думаю, что мы в ближайшее время с данной проблемой справимся.

«Сутки уже стою, ровно сутки». Из-за карантинных мер от Литвы на границе скопились большие очереди грузовиков

Галина Буро, корреспондент:
У белорусов есть еще двое суток, чтобы вернуться на родину. В четверг в полночь Литва закроет границу. Исключение сделают для дипломатов, членов семей граждан Литвы и грузоперевозчиков.

«Сутки уже стою, ровно сутки». Из-за карантинных мер от Литвы на границе скопились большие очереди грузовиков

Люди в материале: Сергей Матвеев, Галина Буро

 
 
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Новости Беларуси. Из-за карантинных мер от Литвы возникла проблема: большое скопление грузовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для их...
 
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