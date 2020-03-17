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«Пешком. Тут уже коридор организовали». Как белорусы возвращаются домой из Литвы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Литва, по сути, остается единственной страной Евросоюза, которая до четверга (19 марта) еще разрешает иностранцам пересекать свою территорию транзитом, чтобы вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 марта балтийская страна полностью закроет свои границы. Наши граждане продолжают возвращаться на родину, а очередь из грузовиков на въезд в Литву растет.
Галина Буро, корреспондент:
В первую очередь с проблемой закрытия границы столкнулись отдыхающие, которые находятся в санаториях курортного Друскининкая. Международное автобусное сообщение отменено, поэтому для белорусских туристов организовали специальные трансферы.
Некоторых у пункта пропуска встречают родственники. У Татьяны Пугач с дочкой оплачена еще неделя отдыха, но пришлось спешно покидать санаторий. Оставшиеся дни путевки разрешили забрать в течение года.
Татьяна Пугач, жительница Гродно:
А наши очень прекрасно. Померяли температуру каким-то аппаратиком, прекрасным таким. Сказали 36,4. Хорошо, все помощь хотели оказать – с сумками, все. И автобус приехал прямо-прямо туда.
Пешее движение через пункт пропуска – это специальная мера для белорусов, которые находятся в Литве без личного автомобиля. Они могут добраться до границы на любом транспорте, перейти нейтральную полосу и оказаться на белорусской территории. В определенное время людей будет встречать автобус. Здесь все просто.
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Новости Беларуси. Литва, по сути, остается единственной страной Евросоюза, которая до четверга (19 марта) еще разрешает иностранцам пересекать свою территорию...
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