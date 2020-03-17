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Прямые линии в Вороновском районе
17.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
19 марта с 11.00 до 12.00 заместитель начальника отдела по труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома Елена Адольфовна Лещенко по телефону 4-32-07 проведет прямую линию с жителями района по вопросам занятости населения.
21 марта с 9.00 до 12.00 председатель Вороновского райисполкома Николай Аркадьевич Розум по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.
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19 марта с 11.00 до 12.00 заместитель начальника отдела по труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома Елена...
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