В Полоцком районе под грузовой поезд попала женщина в наушниках

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, несчастный случай произошел 16 марта около 15.30. На железнодорожном перегоне возле деревни Богатырская грузовой поезд сбил 31-летнюю женщину.

Гомеле В мужчина остался без ноги, попав под поезд

По информации УВД Витебского облисполкома, женщина получила смертельные травмы, спасти ее не удалось. Сообщается, что в момент трагедии пострадавшая переходила железнодорожные пути и была в наушниках, поэтому не услышала сигналы, которые подавал машинист состава.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.