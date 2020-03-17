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В Полоцком районе под грузовой поезд попала женщина в наушниках

17.03.2020 19:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Полоцком районе под грузовой поезд попала женщина в наушниках
Фото из открытых источников

Как стало известно, несчастный случай произошел 16 марта около 15.30. На железнодорожном перегоне возле деревни Богатырская грузовой поезд сбил 31-летнюю женщину.

В Полоцком районе под грузовой поезд попала женщина в наушниках В Гомеле мужчина остался без ноги, попав под поезд

По информации УВД Витебского облисполкома, женщина получила смертельные травмы, спасти ее не удалось. Сообщается, что в момент трагедии пострадавшая переходила железнодорожные пути и была в наушниках, поэтому не услышала сигналы, которые подавал машинист состава.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.

 
Теги: Гомель
 
 
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