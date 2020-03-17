Видеофакт: Внучка Лукашенко снялась в проекте БТ





сообщает tut.by. Дарья Лукашенко снималась в ролике, посвященном Зинаиде Корж, где сыграла главную героиню. Проект «Беларусь помнит» был снят к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков,tut.by.снималась в ролике, посвященном Зинаиде Корж, где сыграла главную героиню.





Зинаида Корж попала на фронт в 14 лет. Как сестра милосердия на своих хрупких плечах вынесла с поля боя десятки раненых солдат, отбила атаку фашистов, бросив в немецкий танк бутылку с зажигательной смесью. Помимо медали «За отвагу», Зинаида Корж награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.







