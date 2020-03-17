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Видеофакт: Внучка Лукашенко снялась в проекте БТ
Источник материала: Партизан
На БТ-1 вновь стали повторять ролики из телепроекта Белтелерадиокомпании «Беларусь помнит». В одном из них снялась внучка главы государства Дарья Лукашенко.
Проект «Беларусь помнит» был снят к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков,
Зинаида Корж попала на фронт в 14 лет. Как сестра милосердия на своих хрупких плечах вынесла с поля боя десятки раненых солдат, отбила атаку фашистов, бросив в немецкий танк бутылку с зажигательной смесью. Помимо медали «За отвагу», Зинаида Корж награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.
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На БТ-1 вновь стали повторять ролики из телепроекта Белтелерадиокомпании «Беларусь помнит». В одном из них снялась внучка главы государства Дарья Лукашенко.
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