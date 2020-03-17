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Лукашенко призвал правительство Беларуси строить гибкую экономику
17.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Правительству Беларуси нужно строить
Важнейшим показателем для страны остается рост экспорта товаров за рубеж и поиск новых рынков сбыта. Президент назвал это «вопросом выживания».
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Важнейшим показателем для страны остается рост экспорта товаров за рубеж и поиск новых рынков сбыта. Президент назвал это «вопросом выживания».
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