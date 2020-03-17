Лукашенко призвал правительство Беларуси строить гибкую экономику

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Правительству Беларуси нужно строить гибкую экономику . Александр Лукашенко обсудил с Совмином итоги развития страны, передает «МИР 24».

«Мы слишком много внимания уделяем тому, по какой цене будем покупать нефть и в каких объемах. Какой курс валюты в странах торговых партнерах, какие ограничения они вводят для нас. Реагируем на любой шорох. Так быть не должно. Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому мы должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий мир, и уметь работать со всеми», – сказал глава государства.