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Транзит белорусов через Москву для возвращения домой будет возможен в пределах одного аэропорта
17.03.2020 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Транзит граждан Беларуси, возвращающихся домой через Москву, с 18 марта будет возможен только в пределах одного аэропорта московского авиационного узла. Такое официальное разъяснение от российских властей поступило сегодня в посольство Беларуси в России, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь дипмиссии Олег Мазуро.
Согласно постановлению
Олег Мазуро отметил, что, согласно поступившему разъяснению, если гражданин Беларуси, к примеру, прилетел из-за границы в Москву в аэропорт Домодедово, то он должен, не покидая транзитной зоны, вылететь в Минск также из этого аэропорта. Он добавил, что пассажирам в обязательном порядке необходимо иметь при себе проездные билеты, подтверждающие факт транзита.
В настоящее время из Домодедово в Минск летает авиакомпания "Белавиа". Из московского аэропорта Шереметьево рейс осуществляется "Белавиа" и российской авиакомпанией "Аэрофлот". В расписании аэропорта Внуково в белорусскую столицу указаны рейсы российской авиакомпании "Ютэйр".
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Транзит граждан Беларуси, возвращающихся домой через Москву, с 18 марта будет возможен только в пределах одного аэропорта московского авиационного узла. Такое...
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