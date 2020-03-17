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«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

17.03.2020 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

С начала они так и будут просто переглядываться. Она – санинструктор, он – лейтенант. У нее уже медаль «За отвагу» и серьезное ранение на счету. А он и не замечал, что когда-то шальная пуля, пройдя навылет, оставила след на ее лице.

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«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

Валентина Мазанова, старшина медслужбы 136-го отдельного понтонно-мостового батальона в 1945-1946 гг.:
Я иду в землянку докладывать. А тут солдат говорит: «Девушка прибыла». Вдруг из землянки выскакивает молодой лейтенант, а я как раз спускаюсь. Он в стороночку: «Проходите, проходите». Как-то так взглядами встретились, прямо защемило сердце. Думаю: «Какой молодой, симпатичный офицер».

«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

Эту любовь в понтонной части было не скрыть: он уходил в разведку, а она не находила себе места. Его контузило, а она и тогда была рядом.

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«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

Валентина Мазанова:
Полмесяца в тяжелом состоянии, я около него все время находилась. Командир части так распорядился.

«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

Сейчас она смотрит на нары импровизированной землянки и понять не может, как это: мужчина и женщина спят рядом.

«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

Валентина Мазанова:
– У нас была землянка, несколько таких было сделано. Мне в стороночке делали отдельно. Потому что ну как вместе мужчиной? Конечно, этого нельзя было допустить.

– Даже со своим?

– Нет, ни в коем случае. Авторитет бы сразу у меня упал, как говорится.

«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

Это была фронтовая дружба и любовь, пронесенная через все атаки и бои.

Она до сих пор слово в слово помнит, что написала ему на фотокарточке в далеком 1945-м. К тому моменту советские войска уже несколько месяцев стоят в Берлине. И девушка Валя все чаще думает о возвращении в мирную жизнь, о Москве и учебе на хирурга. Ведь она знает: у многих военное чувство заканчивалось вместе с войной.

«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

Но Николай, увидев грустную надпись, отправился писать рапорт. Через пару недель они и распишутся, прямо в Берлине, на долгих 60 лет жизни.

«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет

Люди в материале: Валентина Мазанова

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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