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«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
С начала они так и будут просто переглядываться. Она – санинструктор, он – лейтенант. У нее уже медаль «За отвагу» и серьезное ранение на счету. А он и не замечал, что когда-то шальная пуля, пройдя навылет, оставила след на ее лице.
Валентина Мазанова, старшина медслужбы 136-го отдельного понтонно-мостового батальона в 1945-1946 гг.:
Эту любовь в понтонной части было не скрыть: он уходил в разведку, а она не находила себе места. Его контузило, а она и тогда была рядом.
Валентина Мазанова:
Сейчас она смотрит на нары импровизированной землянки и понять не может, как это: мужчина и женщина спят рядом.
Валентина Мазанова:
– Даже со своим?
– Нет, ни в коем случае. Авторитет бы сразу у меня упал, как говорится.
Это была фронтовая дружба и любовь, пронесенная через все атаки и бои.
Она до сих пор слово в слово помнит, что написала ему на фотокарточке в далеком 1945-м. К тому моменту советские войска уже несколько месяцев стоят в Берлине. И девушка Валя все чаще думает о возвращении в мирную жизнь, о Москве и учебе на хирурга. Ведь она знает: у многих военное чувство заканчивалось вместе с войной.
Но Николай, увидев грустную надпись, отправился писать рапорт. Через пару недель они и распишутся, прямо в Берлине, на долгих 60 лет жизни.
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«Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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