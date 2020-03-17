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21 и 22 марта закроют станции метро от «Каменной Горки» до «Молодёжной». Какой дополнительный транспорт будет работать?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дополнительный наземный транспорт будет курсировать в выходные 21–22 марта вместо закрытых станций Автозаводской линии метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
21 и 22 марта метростроители будут соединять тоннели второй и третьей ветки подземки. Станции от «Каменной Горки» до «Молодежной» будут закрыты для пассажиров. Для удобства будет работать скоростной автобус № 913С от станции метро «Каменная Горка» до станции «Октябрьская» с интервалом в 2-4 минуты. Выведут дополнительные машины на троллейбусные маршруты № 13 и 13Д. Изменения временные. Уже 23 марта все закрытые станции примут пассажиров по расписанию в 05:30 утра.
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21 и 22 марта закроют станции метро от «Каменной Горки» до «Молодёжной». Какой дополнительный транспорт будет работать?
Новости Беларуси. Дополнительный наземный транспорт будет курсировать в выходные 21–22 марта вместо закрытых станций Автозаводской линии метро, сообщили в...
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