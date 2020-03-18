Источник материала: Myfin

Без ограничений по объему и скорости: МТС обновил легендарный тариф

Во-первых, в абонентскую плату нового тарифного плана включили 400 минут в месяц на звонки во все сети.



Во-вторых, на «Безлимитище+» до конца лета пользователи могут делиться безлимитным интернетом с любыми устройствами в неограниченном объеме. Лучше поторопиться этим воспользоваться. С 1 сентября 2020 года для раздачи будет доступно 100 МБ в сутки. При превышении этого объема — стоимость составит 50 копеек в сутки.

В-третьих, снижаются цены по абонентской плате. В течение первых 90 дней с момента подключения она составит 17,50 рубля*, далее — 24,50 рубля в месяц. Стать абонентом нового тарифного плана можно по 30 апреля 2020 года.

Как подключиться?

Для перехода на «Безлимитище+» воспользуйтесь приложением «Мой МТС».

Подробнее о тарифе смотрите на сайте.

*С условиями акции можно ознакомиться по ссылке.