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Без ограничений по объему и скорости: МТС обновил легендарный тариф
Источник материала: Myfin
Во-первых, в абонентскую плату нового тарифного плана включили 400 минут в месяц на звонки во все сети.
Во-вторых, на «Безлимитище+» до конца лета пользователи могут делиться безлимитным интернетом с любыми устройствами в неограниченном объеме. Лучше поторопиться этим воспользоваться. С 1 сентября 2020 года для раздачи будет доступно 100 МБ в сутки. При превышении этого объема — стоимость составит 50 копеек в сутки.
В-третьих, снижаются цены по абонентской плате. В течение первых 90 дней с момента подключения она составит 17,50 рубля*, далее — 24,50 рубля в месяц. Стать абонентом нового тарифного плана можно по 30 апреля 2020 года.
Как подключиться?
Для перехода на «Безлимитище+» воспользуйтесь приложением «Мой МТС».
Подробнее о тарифе смотрите на сайте.
*С условиями акции можно ознакомиться по ссылке.
Партнерский материал. УНП 800013732, СООО «Мобильные ТелеСистемы»
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МТС обновляет один из самых популярных тарифных планов с безлимитным интернетом Безлимитище . Теперь на нем доступен неограниченный по объему и скорости интернет...
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