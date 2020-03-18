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Без ограничений по объему и скорости: МТС обновил легендарный тариф

18.03.2020 07:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Без ограничений по объему и скорости: МТС обновил легендарный тариф

Во-первых, в абонентскую плату нового тарифного плана включили 400 минут в месяц на звонки во все сети.

Во-вторых, на «Безлимитище+» до конца лета пользователи могут делиться безлимитным интернетом с любыми устройствами в неограниченном объеме. Лучше поторопиться этим воспользоваться. С 1 сентября 2020 года для раздачи будет доступно 100 МБ в сутки. При превышении этого объема — стоимость составит 50 копеек в сутки.

В-третьих, снижаются цены по абонентской плате. В течение первых 90 дней с момента подключения она составит 17,50 рубля*, далее — 24,50 рубля в месяц. Стать абонентом нового тарифного плана можно по 30 апреля 2020 года.

Как подключиться?

Для перехода на «Безлимитище+» воспользуйтесь приложением «Мой МТС».

Подробнее о тарифе смотрите на сайте.

*С условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

Партнерский материал. УНП 800013732, СООО «Мобильные ТелеСистемы»

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МТС обновляет один из самых популярных тарифных планов с безлимитным интернетом Безлимитище . Теперь на нем доступен неограниченный по объему и скорости интернет...
 
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