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Об организации призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве в феврале — мае 2020 г.

18.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Решение Несвижского районного исполнительного комитета № 292 от  24.02.2020 г.

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2020 г. № 55 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республика Беларусь на территории Несвижского района провести в феврале — мае 2020 г.
  2. Для проведения призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве и принятия решений в соответствии со статьей 36 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» от 5 ноября 1992 г. № 1914-ХII (далее — Закон) создать и утвердить призывную комиссию в следующем составе:

Балтенков Александр Николаевич, заместитель председателя Несвижского районного исполнительного комитета (далее — райисполком), председатель комиссии;

Котяхов Алексей Владимирович, военный комиссар Несвижского и Копыльского районов;

Чижик Дмитрий Михайлович, заместитель начальника отдела внутренних дел райисполкома;

Вериго Алла Иосифовна, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации учреждения здравоохранения «Несвижская    центральная районная больница» (далее — Несвижская ЦРБ);

Непочелович Инна Викторовна, заведующий поликлиникой Несвижской ЦРБ, врач, руководящий работой врачей-специалистов по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве.

Для оформления решений призывной комиссии назначить секретарем комиссии Панчковскую Ольгу Тадеушевну, медицинскую сестру 1 кабинета Несвижской ЦРБ.

На случай болезни или отсутствия по другим уважительным причинам кого-либо из членов призывной комиссии создать и утвердить резервный состав призывной комиссии в следующем составе:

Ксеневич Ирина Ивановна, заместитель председателя райисполкома, председатель комиссии;

Афонский Павел Николаевич, исполняющий обязанности заместителя военного комиссара — начальника мобилизационной группы военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов;

Ефимов Денис Владимирович, заместитель начальника отдела внутренних дел райисполкома;

Сикирицкая Галина Александровна, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района Несвижской ЦРБ;

Анисковец Татьяна Владимировна, врач-кардиолог поликлиники Несвижской ЦРБ, врач, руководящий работой врачей-специалистов по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве.

Назначить резервным секретарем комиссии Кириеню Анжелику Сергеевну, заведующего Рудавским фельдшерским-акушерским пунктом Несвижской ЦРБ.

Председатель

А.З. Ломский.

Управляющий делами

О.М. Мышалова.

 


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Решение Несвижского районного исполнительного комитета № 292 от  24.02.2020 г. На основании Указа Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2020
 
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