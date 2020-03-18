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Сергей Шавернев: одно из мест, где ждут Скабелку, — это его родная Беларусь

18.03.2020 08:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший государственный тренер Казахстана по хоккею с шайбой, а ныне эксперт sports.kz Сергей Шавернев высказал мнение о перспективах главного тренера "Барыса" и сборной Казахстана Андрея Скабелки.

- Увидим ли мы Андрея Скабелку у руля "барсов" и национальной сборной Казахстана на следующий сезон, как вы считаете?

- Раньше был великий Советский Союз — а сейчас его уже нет. Сегодня есть КХЛ и "Барыс" — а завтра неизвестно, что с ними будет. Кто бы мог подумать, что проведение чемпионата мира подпадет под угрозу?!.. Я знаю процедуру определения места проведения этого турнира, согласно которой происходит сложнейшее голосование, взвешиваются все "за" и "против". В итоге такая благополучная Швейцария закрывает свои границы... Мы не знаем многих вещей и того, кто их будет решать. Понятно, что спортивные функционеры зависят от мировой управляющей машины, и здесь нюансов очень много. В сложившихся обстоятельствах мы до конца не можем предполагать, как будет выстроена дальнейшая система.

Безусловно, Скабелка проявил себя, и это было замечено не только нами, но и российскими СМИ. Одно из мест, где ждут Скабелку, — это его родная Беларусь, которая сейчас спотыкается на уровне национальной сборной и клуба КХЛ. Это минимум того, где сейчас ждут белорусского специалиста. Я знаю, что в Казахстане Андрея Скабелку хотят видеть и дальше и планируют продлить с ним контракт, — цитирует sports.kz.
 
 
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Бывший государственный тренер Казахстана по хоккею с шайбой, а ныне эксперт sports.kz Сергей Шавернев высказал мнение о перспективах главного тренера "Барыса" и...
 
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