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Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля

18.03.2020 07:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции. На голосовании россиянам предстоит ответить на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?». При этом глава государства не исключил переноса голосования при ухудшении ситуации с вирусом COVID-19. Одна из поправок включает в себя норму об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина.

«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе — не так остро, как в других странах, но тем не менее затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан»,— сказал президент на встрече с председателем ЦИКа Эллой Памфиловой.

Госпожа Памфилова доложила президенту о готовности избирательной системы к проведению общероссийского голосования. «Мы готовы дойти до каждого участника голосования»,— добавила она.

Напомним, законопроект о поправках был одобрен Госдумой, региональными заксобраниями и Советом федерации. После он был подписан президентом и направлен в Конституционный суд (КС) на проверку на соответствие главам Основного закона. 16 марта закон о поправках был одобрен Конституционным судом (КС).
 
 
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Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции. На голосовании россиянам предстоит ответить на вопрос...
 
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