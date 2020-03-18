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Поезда из Беларуси в сторону России будут отправляться до полуночи 19 марта
Источник материала: Партизан
Движение международных пассажирских поездов в Россию будет осуществляться в соответствии с графиком до 00:00 часов 19 марта, сообщила БелЖД.
"Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Об изменениях в графике движения международных пассажирских поездов в сообщении Беларусь - Россия после 00:00 19 марта 2020 года и порядке возврата проездных документов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении БелЖД.
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Движение международных пассажирских поездов в Россию будет осуществляться в соответствии с графиком до 00:00 часов 19 марта, сообщила БелЖД.
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