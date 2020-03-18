Победители республиканского конкурса работ исследовательского характера — учащиеся Несвижчины

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 28 февраля по 1 марта состоялся заключительный этап Республиканского конкурса работ исследовательского характера (конференции), в котором приняли участие 6 учащихся учреждений образования района из Несвижской гимназии, Сновской СШ, СШ № 3 г. Несвижа и Грицкевичского УПК д/с-СШ.

Высокие результаты показали учащиеся Сновской средней школы: жюри отметило дипломом 1 степени выступление Владислава Примако в секции «Лингвистика (белорусский язык)» и дипломом 2 степени — Виталины Винник в секции «Лингвистика (русский язык)». К победе учащихся готовили педагоги И.Р. Винник и Н.Н. Сырица.

Похвальный отзыв по итогам участия в конкурсе получила ученица СШ № 3 г. Несвижа Яна Винель в секции «Химия» (учитель Л.И. Шитько).













Тамара БЛИЗНЮК,

заведующий сектором дошкольного, общего среднего и специального образования управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома.