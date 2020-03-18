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Топ 6 кредитов на жилье

18.03.2020 08:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Жилищный кредит дело весьма ответственное. Разница в доли процента годовой ставки может по итогу оказаться в разы больше месячного бюджета, а условия кредитного договора иногда обещают серьезное ограничение в правах на пару десятков лет.

«Для нуждающихся в улучшении жилищных условий (с привлечением субсидий)» от «Белагропромбанка»

Здесь мы видим одну из самых массовых форм жилищного кредитования в стране – кредит для имеющих право на господдержку, в данном случае – субсидию или льготы при погашении кредита.

Основные условия Белагропромбанка в данном случае почти полностью совпадают с тем, что предлагают по таким кредитам другие банки.

Ставка от 11,75%. Минимальная сумма – 1000 рублей. Срок погашения – до 20 лет. Эффективная ставка, т.е. реальная переплата сверх полученной ссуды – 11,80%.

Общая стоимость кредита в 60 000 руб. на 20 лет – 70 793,75 руб.

Порядок погашения:

  • ежемесячно равными долями основной долг – по 250 руб.;
  • проценты – постепенно уменьшающимися суммами.
    Первый платеж – 837,50 руб., последний – 252,45 руб.

Максимальная сумма кредита зависит от норматива стоимости квадратного метра и состава семьи. В крупных населенных пунктах реальная стоимость квадратного метра жилплощади выше попадающего под льготы норматива. Заемщики вынуждены вносить эту разницу из собственных средств вместе с обязательным первым взносом.

На возврат основного долга предоставляется отсрочка в 18 месяцев.

Обеспечением по кредиту становится поручительство физических лиц, двух или более, в зависимости от суммы кредита и доходов. А также ипотека купленного жилья.

Рассмотрение заявки в течение 4 дней.

Документы для получения кредита:

  • паспорта заемщика, поручителей, а также лиц, чей доход включается в совокупный доход заемщика;
  • заявка на получение кредита;
  • выписка из решения местного исполкома о предоставлении субсидии на погашение части процентов и/или процентов и основного долга;
  • договор на приобретение жилья;
  • подтверждение уплаты первоначального взноса.

За счет кредита можно финансировать до 90% стоимости жилья. Дополнительных платежей нет. Период рассмотрения заявки – 1 сутки.

«Приобретение недвижимости» от «Франсабанка»

А в этом случае выдача кредита не зависит от права заемщика на льготы и другие формы государственной поддержки. Не имеет значения, нуждается заемщик в улучшении жилищных условий или нет.

Ставка от 12,07%. Сумма кредита – от 500 руб. Срок погашения – до 20 лет. Эффективная ставка – 16,543%. Общая стоимость кредита в 60 000 руб. на 20 лет – 99 259,71 руб.

Порядок погашения:

  • ежемесячно равными долями основной долг – по 250 руб.;
  • проценты – постепенно уменьшающимися суммами.

Первый платеж – 837,50 руб., последний – 252,45 руб. Дополнительных платежей нет.

За счет кредита можно финансировать до 80% стоимости приобретаемого жилья.

Гарантией возврата ссуды становятся: неустойка с заемщика, поручительство физических лиц и залог купленного жилья:

  • на суммы до 30 тыс. руб. обеспечение может быть поручительство физического лица
  • кредитование более чем на 30 тыс. руб. требует поручительства 2 физических лиц.

В обоих случаях поручители не должны быть индивидуальными предпринимателями.

Документы для получения кредита:

  • паспорта замещика и поручителей
  • для мужчин до 27 лет – дополнительно военный билет или удостоверение призывника, а также копии этих документов;
  • заявка на получение кредита;
  • справки с места работы заемщика и поручителей за последние полгода;
  • пакет документов на приобретаемое жилье: договор купли/продажи, при необходимости – документ о независимой оценке;
  • подтверждение уплаты первого взноса собственными средствами;
  • согласие заемщика и поручителей на проверку их данных в Кредитном регистре;

Банк также вправе потребовать с получателя кредита и поручителей иные документы.

Требования к получателям кредита:

  • возраст от 21 года;
  • гражданство Беларуси или вид на жительство в Республике сроком не менее, чем срок погашения кредита;
  • постоянный доход в Беларуси не менее 650 рублей. Это также касается дохода поручителей.

«Дружная будоўля» от «Банка БелВЭБ»

Кредит под строительство жилья. Выдача кредита также не зависит от права заемщика на льготы, другие формы государственной поддержки и жилищные условия.

Ставка 11%. Минимальная сумма кредита – от 5 тысяч рублей, максимального ограничения нет, все зависит от платежеспособности клиента. Срок погашения – до 25 лет. Эффективная ставка – 11,05%. Общая стоимость кредита в 60 000 руб. на 25 лет – 66 275 руб.

Дополнительные платежи – по 20 руб. за оформление каждого договора поручительства.

Способы погашения кредита: наличными или картой в кассах Банка, через ЕРИП, банковским переводом, удержанием из зарплаты.

Порядок погашения:

  • ежемесячно равными долями основной долг – по 250 руб.;
  • проценты – постепенно уменьшающимися суммами.
  • первый платеж – 800 руб., последний – 252,29 руб.

Обеспечением по кредиту становятся:

  • неустойка;
  • поручительство не менее 2 физических лиц;
  • залог купленного жилья.

Срок рассмотрения заявки – 2 дня.

За счет кредита можно финансировать до 80% стоимости приобретаемого жилья.

Документы для получения кредита те же, что и в предыдущих случаях. Требования к заемщикам практически такие же, но есть ограничения по возрасту – от 21 года до 55 лет.

Особые достоинства этого кредита: максимальный срок погашения 25 лет, возможность выбирать дату обязательного платежа в течение месяца и ставка 12,07%, в то время как другие банки по аналогичным кредитам берут 12,27%.

Кредит «Четыре сезона с обеспечением» от банка «БНБ–Банк»

Один из кредитов для покупки жилья у партнера Банка. В данном случае у ООО «ТЕНКинвест».

Ставка 11%. Минимальная сумма кредита – 3 тысячи рублей, максимального ограничения нет, все зависит от платежеспособности клиента. Срок погашения – до 15 лет. Эффективная ставка – 12,057%. Общая стоимость кредита в 60 000 руб. на 15 лет – 54 254,75 руб. Дополнительных платежей нет.

Выдача кредита не связана с необходимостью в улучшении жилищных условий и правом на господдержку.

Способ выдачи кредита – перевод на счет продавца жилья.

Порядок погашения – ежемесячно со снижением обязательного платежа с 932,83 руб. в первый месяц до 336,66 руб. в последний.

Обеспечением по кредиту становится залог купленного жилья.

Срок рассмотрения заявки – 1 день.

За счет кредита можно финансировать до 90% стоимости приобретаемой квартиры.

От заемщика требуется обычный пакет документов и документы на покупку жилья у ООО «ТЕНКинвест». Есть ограничение по возрасту заемщика – от 21 до 61 года.

«Новоселье со Сбербанком» от «БПС–Сбербанка»

Это самый дорогой из рассматриваемых кредитов, но с минимальными ограничениями для заемщика. Связи с господдержкой и текущими жилищными условиями здесь нет.

Ставка 19,99%. Минимальная сумма кредита – 5 тысяч рублей. Срок погашения – до 20 лет. Эффективная ставка – 20,073%. Дополнительных платежей нет. Общая стоимость кредита в 60 000 руб. на 20 лет – 120 439,75 руб.

Порядок погашения:

  • ежемесячно равными долями основной долг – по 250 руб.;
  • проценты – постепенно уменьшающимися суммами.

Первый платеж – 1 249,50 руб., последний – 254,16 руб.

Штрафа за досрочное погашение нет. Срок рассмотрения заявки – 3 дня. За счет кредита можно финансировать до 90% стоимости приобретаемой квартиры.

Способ обеспечения по кредиту зависит от размера ссуды:

  • 90% от общей стоимости жилья требуют поручительства не менее 2, но не более 5 физических лиц;
  • при 80% гарантийный депозит в валюте, принадлежащий заемщику или другому лицу;
  • 70% кредитования можно обеспечить залогом недвижимости или транспортного средства, залог может не принадлежать получателю кредита.

В доход заемщика можно включить доходы супругов и близких родственников.

Заявка на получение кредита принимается без договора на покупку/строительство жилья.

Уже одобренный кредит не обязательно получать немедленно:

  • при покупке жилья кредитная линия действует в течение полугода;
  • при строительстве квартиры – до 2 лет;
  • при строительстве жилого дома – до 3 лет;
  • для приобретающих жилье с аукциона кредитная линия активна в течение 25 дней.

Особых требований к заемщику и пакету документов нет. Ограничения по возрасту весьма лояльные – от 18 до 75 лет.

«Льготный кредит по указу № 75» от «Беларусбанка»

Этот кредит особый. Мы рассматриваем его из-за минимальной годовой ставки. Средства данного кредита нельзя потратить на приобретение или строительство жилья, но только на ремонт и благоустройство уже имеющейся недвижимости.

Годовая ставка по кредиту от 3%. Сумма от 100 рублей. Срок погашения – до 10 лет. Эффективная ставка – 3,03%, т.е. реальная переплата сверх полученной ссуды всего три сотых процента. Дополнительных платежей нет. Общая стоимость кредита в 60 000 руб. – 9 081 руб.

Кредит льготный. Выдается согласно Указу президента №75 от 07.02.2006 года, лицам проживающим и работающим в населенных пунктах с числом жителей меньше 20 тыс. чел. И только малообеспеченным гражданам согласно спискам райисполкома. Критерий малообеспеченности – доход на каждого члена семьи не выше 2 величин минимального потребительского. Получить эту ссуду можно один раз.

Требования к заемщику обычные, пакет документов – тоже. Период рассмотрения заявки – 1 сутки.

За счет кредита разрешается финансировать до 90% затрат на улучшение жилищных условий. Т.е. оставшиеся 10% составят первый взнос.

Порядок погашения:

  • ежемесячно равными долями по 500 руб. основной долг;
  • проценты – постепенно уменьшающимися суммами.

Первый платеж – 650 руб., последний – 501,25 руб.

Что в других банках?

Жилищные кредиты в других банках похожи на описанные выше. Есть разница в оценке отдельных моментов, где-то отсекают ИП, где-то не принимают поручительство пенсионеров, но главные условия по кредитам каждой категории почти одинаковые. Льготный кредит в Беларусбанке стоит также как в Белагропромбанке. Особые условия иногда предлагают по партнерским программам с конкретным застройщиком, но долгосрочных кредитов это касается меньше.

Текст: Игорь Смирнов
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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