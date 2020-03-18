Топ 6 кредитов на жилье

Источник материала: Myfin

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Жилищный кредит дело весьма ответственное. Разница в доли процента годовой ставки может по итогу оказаться в разы больше месячного бюджета, а условия кредитного договора иногда обещают серьезное ограничение в правах на пару десятков лет.

«Для нуждающихся в улучшении жилищных условий (с привлечением субсидий)» от «Белагропромбанка»

Здесь мы видим одну из самых массовых форм жилищного кредитования в стране – кредит для имеющих право на господдержку, в данном случае – субсидию или льготы при погашении кредита.

Основные условия Белагропромбанка в данном случае почти полностью совпадают с тем, что предлагают по таким кредитам другие банки.

Ставка от 11,75%. Минимальная сумма – 1000 рублей. Срок погашения – до 20 лет. Эффективная ставка, т.е. реальная переплата сверх полученной ссуды – 11,80%.

Общая стоимость кредита в 60 000 руб. на 20 лет – 70 793,75 руб.

Порядок погашения:

ежемесячно равными долями основной долг – по 250 руб.;

проценты – постепенно уменьшающимися суммами.

Первый платеж – 837,50 руб., последний – 252,45 руб.

Максимальная сумма кредита зависит от норматива стоимости квадратного метра и состава семьи. В крупных населенных пунктах реальная стоимость квадратного метра жилплощади выше попадающего под льготы норматива. Заемщики вынуждены вносить эту разницу из собственных средств вместе с обязательным первым взносом.

На возврат основного долга предоставляется отсрочка в 18 месяцев.

Обеспечением по кредиту становится поручительство физических лиц, двух или более, в зависимости от суммы кредита и доходов. А также ипотека купленного жилья.

Рассмотрение заявки в течение 4 дней.

Документы для получения кредита:

паспорта заемщика, поручителей, а также лиц, чей доход включается в совокупный доход заемщика;

заявка на получение кредита;

выписка из решения местного исполкома о предоставлении субсидии на погашение части процентов и/или процентов и основного долга;

договор на приобретение жилья;

подтверждение уплаты первоначального взноса.

За счет кредита можно финансировать до 90% стоимости жилья. Дополнительных платежей нет. Период рассмотрения заявки – 1 сутки.

« Приобретение недвижимости » от «Франсабанка»

А в этом случае выдача кредита не зависит от права заемщика на льготы и другие формы государственной поддержки. Не имеет значения, нуждается заемщик в улучшении жилищных условий или нет.

Ставка от 12,07%. Сумма кредита – от 500 руб. Срок погашения – до 20 лет. Эффективная ставка – 16,543%. Общая стоимость кредита в 60 000 руб. на 20 лет – 99 259,71 руб.

Порядок погашения:

ежемесячно равными долями основной долг – по 250 руб.;

проценты – постепенно уменьшающимися суммами.

Первый платеж – 837,50 руб., последний – 252,45 руб. Дополнительных платежей нет.

За счет кредита можно финансировать до 80% стоимости приобретаемого жилья.

Гарантией возврата ссуды становятся: неустойка с заемщика, поручительство физических лиц и залог купленного жилья:

на суммы до 30 тыс. руб. обеспечение может быть поручительство физического лица

кредитование более чем на 30 тыс. руб. требует поручительства 2 физических лиц.

В обоих случаях поручители не должны быть индивидуальными предпринимателями.

Документы для получения кредита:

паспорта замещика и поручителей

для мужчин до 27 лет – дополнительно военный билет или удостоверение призывника, а также копии этих документов;

заявка на получение кредита;

справки с места работы заемщика и поручителей за последние полгода;

пакет документов на приобретаемое жилье: договор купли/продажи, при необходимости – документ о независимой оценке;

подтверждение уплаты первого взноса собственными средствами;

согласие заемщика и поручителей на проверку их данных в Кредитном регистре;

Банк также вправе потребовать с получателя кредита и поручителей иные документы.

Требования к получателям кредита:

возраст от 21 года;

гражданство Беларуси или вид на жительство в Республике сроком не менее, чем срок погашения кредита;

постоянный доход в Беларуси не менее 650 рублей. Это также касается дохода поручителей.

Кредит под строительство жилья. Выдача кредита также не зависит от права заемщика на льготы, другие формы государственной поддержки и жилищные условия.

Ставка 11%. Минимальная сумма кредита – от 5 тысяч рублей, максимального ограничения нет, все зависит от платежеспособности клиента. Срок погашения – до 25 лет. Эффективная ставка – 11,05%. Общая стоимость кредита в 60 000 руб. на 25 лет – 66 275 руб.

Дополнительные платежи – по 20 руб. за оформление каждого договора поручительства.

Способы погашения кредита: наличными или картой в кассах Банка, через ЕРИП, банковским переводом, удержанием из зарплаты.

Порядок погашения:

ежемесячно равными долями основной долг – по 250 руб.;

проценты – постепенно уменьшающимися суммами.

первый платеж – 800 руб., последний – 252,29 руб.

Обеспечением по кредиту становятся:

неустойка;

поручительство не менее 2 физических лиц;

залог купленного жилья.

Срок рассмотрения заявки – 2 дня.

За счет кредита можно финансировать до 80% стоимости приобретаемого жилья.

Документы для получения кредита те же, что и в предыдущих случаях. Требования к заемщикам практически такие же, но есть ограничения по возрасту – от 21 года до 55 лет.

Особые достоинства этого кредита: максимальный срок погашения 25 лет, возможность выбирать дату обязательного платежа в течение месяца и ставка 12,07%, в то время как другие банки по аналогичным кредитам берут 12,27%.

Кредит «Четыре сезона с обеспечением» от банка «БНБ–Банк»

Один из кредитов для покупки жилья у партнера Банка. В данном случае у ООО «ТЕНКинвест».

Ставка 11%. Минимальная сумма кредита – 3 тысячи рублей, максимального ограничения нет, все зависит от платежеспособности клиента. Срок погашения – до 15 лет. Эффективная ставка – 12,057%. Общая стоимость кредита в 60 000 руб. на 15 лет – 54 254,75 руб. Дополнительных платежей нет.

Выдача кредита не связана с необходимостью в улучшении жилищных условий и правом на господдержку.

Способ выдачи кредита – перевод на счет продавца жилья.

Порядок погашения – ежемесячно со снижением обязательного платежа с 932,83 руб. в первый месяц до 336,66 руб. в последний.

Обеспечением по кредиту становится залог купленного жилья.

Срок рассмотрения заявки – 1 день.

За счет кредита можно финансировать до 90% стоимости приобретаемой квартиры.

От заемщика требуется обычный пакет документов и документы на покупку жилья у ООО «ТЕНКинвест». Есть ограничение по возрасту заемщика – от 21 до 61 года.

Это самый дорогой из рассматриваемых кредитов, но с минимальными ограничениями для заемщика. Связи с господдержкой и текущими жилищными условиями здесь нет.

Ставка 19,99%. Минимальная сумма кредита – 5 тысяч рублей. Срок погашения – до 20 лет. Эффективная ставка – 20,073%. Дополнительных платежей нет. Общая стоимость кредита в 60 000 руб. на 20 лет – 120 439,75 руб.

Порядок погашения:

ежемесячно равными долями основной долг – по 250 руб.;

проценты – постепенно уменьшающимися суммами.

Первый платеж – 1 249,50 руб., последний – 254,16 руб.

Штрафа за досрочное погашение нет. Срок рассмотрения заявки – 3 дня. За счет кредита можно финансировать до 90% стоимости приобретаемой квартиры.

Способ обеспечения по кредиту зависит от размера ссуды:

90% от общей стоимости жилья требуют поручительства не менее 2, но не более 5 физических лиц;

при 80% гарантийный депозит в валюте, принадлежащий заемщику или другому лицу;

70% кредитования можно обеспечить залогом недвижимости или транспортного средства, залог может не принадлежать получателю кредита.

В доход заемщика можно включить доходы супругов и близких родственников.

Заявка на получение кредита принимается без договора на покупку/строительство жилья.

Уже одобренный кредит не обязательно получать немедленно:

при покупке жилья кредитная линия действует в течение полугода;

при строительстве квартиры – до 2 лет;

при строительстве жилого дома – до 3 лет;

для приобретающих жилье с аукциона кредитная линия активна в течение 25 дней.

Особых требований к заемщику и пакету документов нет. Ограничения по возрасту весьма лояльные – от 18 до 75 лет.

Этот кредит особый. Мы рассматриваем его из-за минимальной годовой ставки. Средства данного кредита нельзя потратить на приобретение или строительство жилья, но только на ремонт и благоустройство уже имеющейся недвижимости.

Годовая ставка по кредиту от 3%. Сумма от 100 рублей. Срок погашения – до 10 лет. Эффективная ставка – 3,03%, т.е. реальная переплата сверх полученной ссуды всего три сотых процента. Дополнительных платежей нет. Общая стоимость кредита в 60 000 руб. – 9 081 руб.

Кредит льготный. Выдается согласно Указу президента №75 от 07.02.2006 года, лицам проживающим и работающим в населенных пунктах с числом жителей меньше 20 тыс. чел. И только малообеспеченным гражданам согласно спискам райисполкома. Критерий малообеспеченности – доход на каждого члена семьи не выше 2 величин минимального потребительского. Получить эту ссуду можно один раз.

Требования к заемщику обычные, пакет документов – тоже. Период рассмотрения заявки – 1 сутки.

За счет кредита разрешается финансировать до 90% затрат на улучшение жилищных условий. Т.е. оставшиеся 10% составят первый взнос.

Порядок погашения:

ежемесячно равными долями по 500 руб. основной долг;

проценты – постепенно уменьшающимися суммами.

Первый платеж – 650 руб., последний – 501,25 руб.

Что в других банках?

Жилищные кредиты в других банках похожи на описанные выше. Есть разница в оценке отдельных моментов, где-то отсекают ИП, где-то не принимают поручительство пенсионеров, но главные условия по кредитам каждой категории почти одинаковые. Льготный кредит в Беларусбанке стоит также как в Белагропромбанке. Особые условия иногда предлагают по партнерским программам с конкретным застройщиком, но долгосрочных кредитов это касается меньше.