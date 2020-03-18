Съездил за всех. Как Сенкевич окно на Запад прорубал

Источник материала: Аргументы и факты

60 лет назад, 18 марта 1960 года, вышел в эфир первый выпуск программы «Клуб кинопутешественников». Вплоть до 2003 года это была одна из самых популярных передач на отечественном телевидении. За это время она даже смогла попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая «древняя» программа советско-российского ТВ.

Странное название

Первым ведущим советской программы о разных странах нашей планеты стал Владимир Шнейдеров, заядлый путешественник, который до «Клуба...» вел программу «Путешествия по СССР», а в 1925 году создал целый фильм о своем путешествии из Москвы через Монголию в Китай. Владимиру Шнейдерову приписывали фразу: мол, советский человек любит путешествовать, но политические реалии страны к этому не располагают. Поэтому мы ему вместо масла маргарин предложим: пусть смотрит на мир глазами телеведущих.

«Клуб кинопутешественников» моментально завоевал зрительскую любовь, ведь это была, пожалуй, единственная программа, в которой большинство жителей СССР, дальше своей дачи редко куда выезжавшие, могли своими глазами увидеть, как живут в дальних странах.

Правда, поначалу зрителей чуть не запутали с названием. Первые выпуски назывались «Клуб кинопутешествий». Но председателю Гостелерадио СССР это не понравилось, он заявил, что клуб — это место, где встречаются люди, а не кинопутешествия. Тогда передачу назвали «Клуб кинопутешественников». Затем кому-то пришла идея сократить название. Недолгий период программа именовалась «Клуб путешественников», но потом все-таки ей вернули старое название.

Конечно, в «Клубе кинопутешественников» в каждом выпуске сначала рассказывали о красоте и широте отечественных просторов, городах, республиках, затем шла часть о дружественных социалистических странах и под конец уже давались капиталисты, про которых всегда говорилось в негативном контексте.



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Через 13 лет после выхода программы ее закрыли, так как не стало ее ведущего Шнейдерова. Но советские зрители не смогли смириться с тем, что единственное «окно» на Запад внезапно пропало. В телецентр полетели миллионы писем с просьбами вернуть на голубые экраны «Клуб кинопутешественников». Искали везде, но подходящую кандидатуру на роль ведущего никак было не найти. «Клуб кинопутешественников» после Шнейдерова пытался вести профессор Банников, но он показался зрителям скучноватым. Его сменил исследователь Арктики Толстиков, но и он не зажег публику.

О том, что в «Клуб кинопутешественников» нужен телеведущий, узнал знаменитый дядя Вова (Владимир Ухин) из «Спокойной ночи, малыши!». Он предложил привести на кастинг своего друга Юрия Сенкевича.

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Сенкевича в «Клуб кинопутешественников» Ухин пригласил не просто так. Ведь Юрий был не просто обаятельным и разговорчивым, увлекающимся путешествиями, но и невероятно образованным человеком. Сенкевич окончил Военно-медицинскую академию, работал в Институте авиационной и космической медицины Министерства обороны СССР, в Институте медико-биологических проблем Министерства здравоохранения СССР. Впоследствии в свободное от «Клуба кинопутешественников» время Сенкевич успел пройти курс подготовки к космическому полету, возглавлял учебно-тренировочный Центр медико-биологической подготовки космонавтов, написал более 100 научных работ по авиации и космической психофизиологии, а также стал полковником медицинской службы в запасе. Уже на первой записи программы выяснились два таланта Сенкевича: обладая феноменальной памятью, он с первого раза запоминал весь сценарий выпуска и умел так эмоционально рассказать о месте, что зрителям казалось, будто это они сами бредут по раскалённой пустыне или вытирают с лица океанскую соль.

Благодаря «Клубу кинопутешественников» Сенкевичу удалось то, что не удавалось практически никому в Советском Союзе. Он объехал множество стран, участвовал в невероятных экспедициях, был знаком с самыми именитыми путешественниками: Жаком-Ивом Кусто, Туром Хейердалом. Еще до появления на Центральном телевидении Сенкевич в конце 1960-х – начале 1970-х вместе с Хейердалом переправился через Атлантику на сделанной из тростника лодке. А в качестве ведущего «Клуба...» он проехал с путешественником через Индийский океан. В 1984 г. Сенкевич отправился в экспедицию Тима Северина на лодке «Арго». Говорят, что в то время, когда шла передача «Клуб кинопутешественников», на улицах становилось меньше народа, ведь Сенкевич так увлекательно рассказывал людям по другую сторону экрана о том, что они никогда в своей жизни не видели. Ему присылали миллионы писем с благодарностями.

В 2003 году, когда Сенкевича не стало, передачу «Клуб кинопутешественников» решено было закрыть: руководство телеканала посчитало, что другого такого ведущего уже не найти.