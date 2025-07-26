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Как увеличить прибыль в несезон?
26.07.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Лето для компаний по оценке — не самый благоприятный период, но, по словам собственника «Инновационный консалтинг», Александра Шуста — это не повод сидеть сложа руки и ждать пока он закончится. Наоборот, нужно прикладывать больше усилий, но они должны быть точечными. В
«Рискуем мы осознанно, ежемесячно выделяя из общего бюджета (15−30%) на тестирование новых идей»
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Мы провели ряд переговоров с новыми партнерами по оценке транспорта для таможни, но в моменте не получили ожидаемый рост заказов. Поняли для себя, что это работа на среднесрочную перспективу. Благодаря усилению маркетинга к нам пришло больше заказов по оценке недвижимости для получения ипотечных кредитов в банках. Отмечу, что не все гипотезы в маркетинге проходят успешно, но это нормально. Рискуем мы осознанно, ежемесячно выделяя из общего бюджета (15−30%) на тестирование новых идей. Убеждены, что только такой подход может обеспечить постоянный рост. К примеру, проверка гипотезы в сфере сельского хозяйства увенчалась успехом, и мы сразу начали масштабирование: составили списки и оффер, подключили все возможные инструменты.
Мы разработали план по сотрудничеству со свободными экономическими зонами и запустили первые рабочие процессы. Выполняя эту задачу, снова выбрали нестандартный путь: собрали рабочую группу, составили стратегию, провели CustDev (это интервью с потенциальными клиентами), определили боли и сейчас готовим комплексное предложение. Рассчитываем, что результат будет положительным.
Наняли секретаря и нового менеджера по продажам, которые должны повысить эффективность работы компании. К слову, в процессе выбора кандидата на вторую позицию остановились на специалисте, который ранее общался с нашими ЛПР и имеет опыт работы с B2B. Также у него есть теплые контакты с компаниями, которые давно были нам интересны в качестве партнеров. Рассчитываем, что теперь процесс коммуникации пойдет активнее.
Продолжаем работу по усилению системы контроля качества. Руководитель отдела оценки составил план проверок и корректировки работы оценщиков, поэтому сейчас, когда мы получаем обратную связь от банков по нашим оценкам, сразу корректируем работу. Еще из новшеств: у нас появился рабочий чат, который является «коллективным разумом» по всем вопросам оценки. Специалисты довольны.
Пока нам не удалось начать активную фазу перехода на электронный архив, но мы навели полный порядок в бумажном. В первую очередь благодаря результатам проверки и опыту специалистов Государственного комитета по имуществу, которые ее проводили. Мы искренне благодарны им за это. Искать во всем положительное — наше кредо.
«Я вижу нарастающее напряжение ключевых сотрудников, которым необходим отдых. В противном случае они начнут выгорать, а этого допустить нельзя»
Какие результаты в итоге за месяц? Нам не удалось выполнить план по двукратному росту в июне и в первую очередь из-за отпусков сотрудников наших клиентов. Нельзя сказать, что мы не были к этому готовы, но все же рассчитывали на эффект помягче. При этом мы закрыли июнь с ростом выручки 188% к предыдущему году. Объем работ по оценке недвижимости для получения ипотечных кредитов в банках вырос на 50%.
Напомню, что наша ключевая цель — увеличить выручку компании в 2025 г. в два раза. Ежеквартально мы пересматриваем финансовый план компании и в июле мы снова будем это делать. Но, на мой взгляд, предпосылок для изменения нашей весьма амбициозной цели все еще нет и, надеюсь, не будет. Уверенно движемся вперед.
В июле нас ожидает стабильно высокая загрузка и в это же время нам нужно выдержать период своих отпусков. Это важно, потому что я вижу нарастающее напряжение ключевых сотрудников, которым необходим отдых. В противном случае они начнут выгорать, а этого допустить нельзя.
Планируем быстро и эффективно включить новых сотрудников в работу. От этого будет зависеть, как скоро они покажут результат. Также хотим провести переговоры и начать работу с несколькими лизинговыми компаниями. В краткосрочном периоде это даст свои результаты и позволит нарастить объемы работ по оценке. После логического завершения всех запущенных задач, рассчитываем закрыть июль с ростом 200% к 2024 г.
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Лето для компаний по оценке - не самый благоприятный период, но, по словам собственника «Инновационный консалтинг», Александра Шуста - это не повод сидеть сложа...
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