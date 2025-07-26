Как увеличить прибыль в несезон?

Источник материала: ProBusiness





Лето для компаний по оценке — не самый благоприятный период, но, по словам собственника «Инновационный консалтинг», Александра Шуста — это не повод сидеть сложа руки и ждать пока он закончится. Наоборот, нужно прикладывать больше усилий, но они должны быть точечными. В совместном проекте портала «Про бизнес» и компании «Ресолва» узнали у предпринимателя, помог ли такой подход его команде в июне.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

«Рискуем мы осознанно, ежемесячно выделяя из общего бюджета (15−30%) на тестирование новых идей»

— В начале лета мы планировали найти новых партнеров по оценке транспорта таможни, увеличить количество заказов по оценке недвижимости для получения ипотечных кредитов, выстроить партнерские отношения с резидентами свободных экономических зон, а также нанять секретаря, менеджера по продажам и продолжить работу по контролю и повышению качества оказываемых услуг. Чтобы выполнить эти задачи, нам нужно было постараться, так как лето — это период отпусков и несезон в сфере оценки. Отдых был запланирован и у специалистов нашей компании. В таких реалиях выход один — действовать по четко выверенной стратегии и не распыляться.

Мы провели ряд переговоров с новыми партнерами по оценке транспорта для таможни, но в моменте не получили ожидаемый рост заказов. Поняли для себя, что это работа на среднесрочную перспективу. Благодаря усилению маркетинга к нам пришло больше заказов по оценке недвижимости для получения ипотечных кредитов в банках. Отмечу, что не все гипотезы в маркетинге проходят успешно, но это нормально. Рискуем мы осознанно, ежемесячно выделяя из общего бюджета (15−30%) на тестирование новых идей. Убеждены, что только такой подход может обеспечить постоянный рост. К примеру, проверка гипотезы в сфере сельского хозяйства увенчалась успехом, и мы сразу начали масштабирование: составили списки и оффер, подключили все возможные инструменты.





Мы разработали план по сотрудничеству со свободными экономическими зонами и запустили первые рабочие процессы. Выполняя эту задачу, снова выбрали нестандартный путь: собрали рабочую группу, составили стратегию, провели CustDev (это интервью с потенциальными клиентами), определили боли и сейчас готовим комплексное предложение. Рассчитываем, что результат будет положительным.

Наняли секретаря и нового менеджера по продажам, которые должны повысить эффективность работы компании. К слову, в процессе выбора кандидата на вторую позицию остановились на специалисте, который ранее общался с нашими ЛПР и имеет опыт работы с B2B. Также у него есть теплые контакты с компаниями, которые давно были нам интересны в качестве партнеров. Рассчитываем, что теперь процесс коммуникации пойдет активнее.

Продолжаем работу по усилению системы контроля качества. Руководитель отдела оценки составил план проверок и корректировки работы оценщиков, поэтому сейчас, когда мы получаем обратную связь от банков по нашим оценкам, сразу корректируем работу. Еще из новшеств: у нас появился рабочий чат, который является «коллективным разумом» по всем вопросам оценки. Специалисты довольны.





Пока нам не удалось начать активную фазу перехода на электронный архив, но мы навели полный порядок в бумажном. В первую очередь благодаря результатам проверки и опыту специалистов Государственного комитета по имуществу, которые ее проводили. Мы искренне благодарны им за это. Искать во всем положительное — наше кредо.

«Я вижу нарастающее напряжение ключевых сотрудников, которым необходим отдых. В противном случае они начнут выгорать, а этого допустить нельзя»

Какие результаты в итоге за месяц? Нам не удалось выполнить план по двукратному росту в июне и в первую очередь из-за отпусков сотрудников наших клиентов. Нельзя сказать, что мы не были к этому готовы, но все же рассчитывали на эффект помягче. При этом мы закрыли июнь с ростом выручки 188% к предыдущему году. Объем работ по оценке недвижимости для получения ипотечных кредитов в банках вырос на 50%.

Напомню, что наша ключевая цель — увеличить выручку компании в 2025 г. в два раза. Ежеквартально мы пересматриваем финансовый план компании и в июле мы снова будем это делать. Но, на мой взгляд, предпосылок для изменения нашей весьма амбициозной цели все еще нет и, надеюсь, не будет. Уверенно движемся вперед.





В июле нас ожидает стабильно высокая загрузка и в это же время нам нужно выдержать период своих отпусков. Это важно, потому что я вижу нарастающее напряжение ключевых сотрудников, которым необходим отдых. В противном случае они начнут выгорать, а этого допустить нельзя.

Планируем быстро и эффективно включить новых сотрудников в работу. От этого будет зависеть, как скоро они покажут результат. Также хотим провести переговоры и начать работу с несколькими лизинговыми компаниями. В краткосрочном периоде это даст свои результаты и позволит нарастить объемы работ по оценке. После логического завершения всех запущенных задач, рассчитываем закрыть июль с ростом 200% к 2024 г.

Вопрос партнеру «Ресолва»: — Куда наиболее эффективно можно направлять свободные денежные ресурсы на счетах компании в течение месяца, а также в средне- и долгосрочном периоде? Комментируют представители компании «Ресолва»:

Анна Протас​​​​

Юрист компании «Ресолва» Татьяна Дайлид

Директор компании «Ресолва» — Для начала следует изучить существующие инвестиционные инструменты, определить свои финансовые цели и проанализировать риски. Пожалуй, более консервативным инструментом и, как правило, менее рисковыми являются инвестиции в недвижимость. ВАЖНО: плательщик при исчислении налога на прибыль вправе применить инвестиционный вычет и включить его в состав затрат в случае, если приобретенные здания, сооружения имеют производственное назначение и используются в предпринимательской деятельности. Базовыми инструментами инвестирования наряду с инвестированием в недвижимость являются банковские вклады, инвестирование в ценные бумаги, драгоценные металлы, приобретение иностранной валюты. Одна из самых мощных инноваций нашего времени — это блокчейн, технология которого лежит в основе работы многих криптовалют. Сегодня инвестирование в криптовалюту может позволить получить огромную прибыль за короткий период времени, но и риски выбора такого инструмента инвестирования высоки, учитывая волатильность большинства криптовалют и отсутствие обеспечения со стороны государства (Национального банка). Также можно рассмотреть возможность приобретения цифровых облигаций — долговых обязательств в цифровом виде, т.е. токенов, выпускаемых различными компаниями. В Беларуси существует несколько площадок, которые предлагают приобрести токены белорусских компаний и вложить таким образом деньги в рублях либо в валюте под более выгодный, чем в банке процент. Но тут нужно иметь в виду, что есть определенные риски потери. ВАЖНО: организации, осуществляющие операции с токенами по их приобретению, отчуждению и (или) получающие имущество, в том числе денежные средства, если такое получение обусловлено осуществлением операций с токенами либо их наличием у организации, не вправе применять упрощенную систему налогообложения (УСН). Среди современных инвестиционных инструментов также можно выделить инвестирование в стартапы, паевые инвестиционные фонды. Законодательство, позволяющее создавать паевые инвестиционные фонды, существует в Беларуси с 2017 г., однако к настоящему времени ни один ПИФ в стране не создан. Вы можете стать первыми. Если вы хотите идти в ногу со временем, то стоит задуматься и об инвестировании «в себя», в частности, о внедрении искусственного интеллекта в деятельность компании. Как говорят знатоки, это не будущее, а настоящее.

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