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Поликлиники примут дополнительные меры для защиты населения от COVID-19

18.03.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Поликлиники примут дополнительные меры для защиты населения от COVID-19

Это предписано приказом Минздрава от 16 марта 2020 года «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения».

Поликлиники организуют работу, приоритетно оказывая медпомощь на дому пожилому населению и пациентам с хроническими заболеваниями. При этом максимально задействуют средний медперсонал.

Выдавать выписки из медицинских документов по запросам пациентов и других организаций здравоохранения будут в электронном формате. А выписанные пациентам с хронической патологией рецепты, как отмечается, — доставлять по месту их проживания (пребывания).

Для пациентов с повышенной температурой в поликлиниках организуют отдельный вход. Для их приема отделения дневного пребывания рекомендовано перепрофилировать в инфекционные отделения (кабинеты). Медработников обеспечат средствами индивидуальной защиты и антисептическими средствами.

По возможности ограничат плановые мероприятия по диспансеризации населения, плановую вакцинацию взрослых и детей, скрининговые мероприятия, в том числе маммографию, флюорографию, иные диагностические исследования, плановую стоматологическую помощь.

Кроме того, приказом утвержден перечень больниц в регионах и Минске для оказания медпомощи пациентам с инфекцией COVID-I9 и контактам первого и второго уровня. Работникам организаций здравоохранения на этот период предусмотрены дополнительные надбавки.
По материалам БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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Это предписано приказом Минздрава от 16 марта 2020 года «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной
 
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