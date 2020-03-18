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Юные герои войны

18.03.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Дети, подростки войны! Вы испили полную чашу страданий, горя, и те, кто выжил тогда и живет сегодня, всегда помнят и будут помнить эти печальные и трагические годы. Действительно, с первых дней войны на смертный бой с врагом встала вся страна огромная. Взрослые мужчины уходили на фронт, исполняя воинскую обязанность по защите рубежей своей Родины. А подростки? Одни тайком убегали из дома на фронт, другие – ежечасно рискуя жизнью, помогали армии любыми средст­вами бороться с врагом в тылу, третьи – сражались в партизанских отрядах. Когда нависла вражья угроза над родным домом той великой страны, вчерашние дети, подростки становились взрослыми. Так они были воспитаны семьей, школой, обществом: быть готовыми к труду и обороне.
Подробнее в номере 22.
18.03.2020

 

 
 
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Дети, подростки войны! Вы испили полную чашу страданий, горя, и те, кто выжил тогда и живет сегодня, всегда помнят и
 
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