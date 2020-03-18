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Воспитанники Буда-Кошелёвской ДШИ в очередной раз покорили сердца жюри

18.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Воспитанники Буда-Кошелёвской детской школы искусств не  перестают радовать нас новыми достижениями и победами.

Воспитанники Буда-Кошелёвской ДШИ в очередной раз покорили сердца жюри

В минувшие выходные юные вокалисты  Михаленко Валерия (номинация народная песня) и Козлова Ксения (номинация патриотическая песня), учитель Емельянова Инна Александровна,  покорили членов жюри  II Международного фестиваля-конкурса творчества «Milltnnium».

Воспитанники Буда-Кошелёвской ДШИ в очередной раз покорили сердца жюри

Фестиваль проходил в Бресте, который собрал более 500 конкурсантов из  Беларуси, России, Молдовы. Наши юные звёздочки удостоены дипломов II степени.

Воспитанники Буда-Кошелёвской ДШИ в очередной раз покорили сердца жюри

Молодцы! Так держать!

Фото ДШИ

 
Теги: Брест
 
 
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Воспитанники Буда-Кошелёвской детской школы искусств не  перестают радовать нас новыми достижениями и победами. В минувшие выходные юные...
 
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