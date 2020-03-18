Не оставайтесь в стороне!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Весна — время пробуждения и обновления. Никто не станет спорить с тем, что это и время для наведения порядка на земле, благоустройства населенных пунктов. Именно в этот период это задача № 1. И решить данную задачу одноразовой акцией невозможно. Положительный результат достигается лишь тогда, когда проблемы благоустройства и наведения порядка на земле решаются вместе с общественностью.

Благоустройство и наведение порядка — это не только борьба с мусором и уборка территории. Это — целый комплекс мероприятий по созданию комфортных и безопасных условий для жизнедеятельности человека, включая состояние дорог, гражданских кладбищ, всех объектов инфраструктуры и прилегающих к ним территорий, это ответственность каждого за благосостояние родной деревни.

Уже ярче становится солнышко, теплеет на улице, подсыхают наши дворовые участки и каждый хозяин обязан начать работу по приведению в надлежащее состояние своего подворья, а также прилегающей территории: необходимо отремонтировать и покрасить ограждения, вырубить дикорастущий кустарник, подмести и убрать прошлогоднюю листву. Словом, придать каждому подворью, каждому объекту красивый и ухоженный вид.

Традиционно в марте будет дан старт месячнику по благоустройству и наведению порядка на земле, пройдут субботники на территории Ланского сельского Совета.

Обращаясь к жителям Лан-ского сельского Совета, которые любят свою малую родину, призываю активно присоединиться ко всем мероприятиям, проводимым в рамках этой важной работы, и внести свой посильный вклад в обустройство дворов, благоустройство воинских захоронений, наведение порядка на гражданских кладбищах.

Чистота и порядок — это лицо каждого хозяина, а значит, и района в целом.

Давайте вместе сделаем нашу малую родину чище, уютнее и красивее!

Татьяна ШУМОВСКАЯ,

и.о. председателя

Ланского сельского

исполнительного комитета.