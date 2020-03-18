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Профсоюзы помогают дубровенцам реставрировать памятник на месте гибели Юрия Смирнова

18.03.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Профсоюзы помогают дубровенцам реставрировать памятник на месте гибели Юрия Смирнова

В Дубровенском районе профсоюзы восстановят памятное место Героя Советского Союза Юрия Смирнова. Работы по его реконструкции начались в этом месяце. Члены профсоюза благоустроили подъезд, на прилегающей территории убрали засохшие кустарники и деревья, закупили необходимые строительные материалы. Проведение основной части запланированных мероприятий намечено на апрель.


Профсоюзы помогают дубровенцам реставрировать памятник на месте гибели Юрия Смирнова


Профсоюзы помогают дубровенцам реставрировать памятник на месте гибели Юрия Смирнова


Профсоюзы помогают дубровенцам реставрировать памятник на месте гибели Юрия Смирнова

Организации Витебского областного объединения профсоюзов направят Br15 тыс. на восстановление воинского мемориала в агрогородке Зароново Витебского района, сообщил председатель объединения Иван Возмитель.
На воинском захоронении покоятся около 10 тыс. воинов Красной армии, погибших в конце 1943 — начале 1944 годов. За счет шефствующей организации планируется установить новые плиты с вновь открывшимися именами погибших в окрестностях Зароново солдат, а также солдат-уроженцев местного сельсовета, которые погибли в годы войны в других местах. С установлением благоприятной погоды начнутся работы по общему благоустройству территории.
«День Победы — один из самых главных праздников нашей страны. А восстановление и благоустройство мемориалов, памятных мест является важнейшим элементом подготовки к нему. Мы не должны забывать, что вся эта благородная работа — священный долг каждого из нас», — подчеркнул руководитель областного профсоюзного объединения.
По его словам, накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне силами профсоюзов Витебской области в каждом районе будут проводиться мероприятия по реконструкции, обустройству знаковых и памятных мест, массовых захоронений солдат и мирных жителей, благоустройству прилегающих к ним территорий.
Так, областная организация профсоюза работников здравоохранения взяла под патронат захоронение в урочище Воробьевы горы в Городке, где в январе 1943 года за связь с партизанами расстреляли около 70 мирных жителей деревни Дубиково. На этом месте будет обновлен памятный знак, выполнено ландшафтное планирование прилегающей территории, высажены цветы, обустроен газон.
По материалам БЕЛТА.

 
 
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В Дубровенском районе профсоюзы восстановят памятное место Героя Советского Союза Юрия Смирнова. Работы по его реконструкции начались в этом месяце.
 
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