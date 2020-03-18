Была война… Была победа…

Источник материала: Кобринский вестник



Альберт Малицкий с правнучками. Фото: Елена БАКУН

«Он самый добрый, самый умный, самый смелый, математикой с нами занимается, о войне рассказывает, интересуется, как у нас идут дела в школе, выслушает всегда и мудрый совет даст…» Правнучки Даша, Ира, Аня, которые пришли навестить своего дедушку Альберта Малицкого, участника Великой Отечественной войны, не перестают подбирать эпитеты и слова благодарности в его адрес. А он только смущённо улыбается, гладит меньшую Анечку по длинным белокурым волосам и, посматривая то на одну то на другую пару девчоночьих глаз, повторяет: «Вот смысл моей жизни. Ну как не задержаться на этом свете ради такого счастья. Вроде встанешь утром – что-то болит, а пообщаешься с детьми, зарядишься их позитивом и жить хочется».

После окончания семилетки в родных Хойниках Альберт Малицкий уехал в Одессу, где поступил в железнодорожный техникум. Там и застала белорусского паренька война. Прежде чем город оказался во вражеском тылу, оттуда успели эвакуировать часть заводов в глубь России. Альберт сопровождал поезда с оборудованием, которые шли на Урал – в Челябинск. В октябре Одесса была сдана немцам, и он остался в Челябинске. В январе 1943 года, как только юноше исполнилось 18, его призвали в армию и отправили на курсы противовоздушной обороны и химической защиты – перед страной была поставлена задача в короткие сроки подготовить для фронта достойное пополнение – вооружить его необходимыми знаниями по ПВХО в случае воздушного нападения. А дальше… дальше была война. Младший сержант пулемётчик Альберт Малицкий в ноябре 1943 года участвовал в операции по освобождению Киева.

– Подготовка к освобождению Киева началась в конце сентября. 1-й Украинский фронт, в котором я служил, захватил плацдармы на правом берегу Днепра, мы дважды пытались освободить город, нанося удары с Букринского плацдарма. Сутками сидели в холодных окопах, ожидая команды к наступлению, – вспоминает Альберт Викторович.

24 октября по приказу Ставки ВГК (Верховного Главнокомандования) основные усилия фронта с Букринского плацдарма были перенесены на Лютежский. Благодаря скрытности проведённого манёвра противник не обнаружил перегруппировки советских войск и оказался не готов к внезапному удару.

– Киев мы освободили 6 ноября, – замечает мой собеседник. – Страшно ли было идти в атаку? Страшно. Но как иначе… Вечером ты ешь с одного котелка с товарищем, а завтра что? За спиной у него будешь прятаться? Нет, такого у нас никогда не было. Вместе шли в атаку с криками «За Родину», укрывались одной шинелью в сыром окопе… Боялись даже не смерти, а остаться на всю жизнь калекой от ранения.

Альберт Малицкий был командиром пулемётного расчёта, состоявшего из трёх человек. Вспоминая о боевом братстве, замечает, что без взаимовыручки у них никак не могло быть: один всегда прикрывал другого.

Декабрь 1943 года был холодным, но снега не было. А в тот день 26 декабря, когда было сражение за освобождение очередного населённого пункта Украины, выпал снег. Пуля попала моему герою в грудную клетку и осколками задела ногу:

– Я сразу даже не понял, что произошло. Увидел только большую красную лужу на белом чистом снегу, потом в поволоке глаз – серое небо.

Ранения оказались очень тяжёлыми, пуля чудом тогда не задела сердце. Начались долгие скитания по госпиталям в борьбе за жизнь. Победу Альберт Викторович встретил в госпитале в Ростове.

– Было тепло, цвели сады, природа словно хотела вселить в наши больные истерзанные тела и души силы и оптимизма. Я уже не помню, кто первым принёс нам весть о Победе, но это слово тогда целый день эхом разлеталось по всему госпиталю. Нам больным и раненым наливали боевые «сто грамм» за Победу, мы оплакивали погибших и радовались за выживших, – воспоминания 75-летней давности и сейчас заставляют моего собеседника смахнуть слезу.

После войны Альберт Викторович закончил бухгалтерские курсы в Бресте, затем Гомельский кооперативный техникум, всю жизнь проработал в сфере торговли. Судьба привела семью Малицких в Кобрин уже в 1990 году, после того, как произошла трагедия в Чернобыле. Военные раны напоминали о себе – Альберту Викторовичу врачи вынуждены были ампутировать ногу и для реабилитации посоветовали переехать в более чистое место.

Среди наград, которыми удостоила Родина Альберта Малицкого за участие в Великой Отечественной войне, – самые памятные – орден Отечественной войны 3-й степени, Орден Славы, медаль «За взятие Киева».

Елена БАКУН.