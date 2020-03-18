ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Была война… Была победа…

18.03.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

Была война… Была победа…
Альберт Малицкий с правнучками. Фото: Елена БАКУН

 «Он самый добрый, самый умный, самый смелый, математикой с нами занимается, о войне рассказывает, интересуется, как у нас идут дела в школе, выслушает всегда и мудрый совет даст…» Правнучки Даша, Ира, Аня, которые пришли навестить своего дедушку Альберта Малицкого, участника Великой Отечественной войны, не перестают подбирать эпитеты и слова благодарности в его адрес.  А он только смущённо улыбается, гладит меньшую Анечку по длинным белокурым волосам и, посматривая то на одну то на другую пару девчоночьих глаз, повторяет: «Вот смысл моей жизни. Ну как не задержаться на этом свете ради такого счастья. Вроде встанешь утром – что-то болит, а пообщаешься с детьми, зарядишься их позитивом и жить хочется».

После окончания семилетки в родных Хойниках Альберт Малицкий уехал в Одессу, где поступил в железнодорожный техникум. Там и застала белорусского паренька война. Прежде чем город оказался во вражеском тылу, оттуда успели эвакуировать часть заводов в глубь России. Альберт сопровождал поезда с оборудованием, которые шли на Урал – в Челябинск. В октябре Одесса была сдана немцам, и он остался в Челябинске. В январе 1943 года, как только юноше исполнилось 18, его призвали в армию и отправили на курсы противовоздушной обороны и химической защиты – перед страной была поставлена задача в короткие сроки подготовить для фронта достойное пополнение – вооружить его необходимыми знаниями по ПВХО в случае воздушного нападения. А дальше… дальше была война. Младший сержант пулемётчик Альберт Малицкий  в ноябре 1943 года участвовал в операции по освобождению Киева.

– Подготовка к освобождению Киева началась в конце сентября. 1-й Украинский фронт, в котором я служил, захватил плацдармы на правом берегу Днепра, мы дважды пытались освободить город, нанося удары с Букринского плацдарма.   Сутками сидели в холодных окопах, ожидая команды к наступлению, – вспоминает  Альберт Викторович.

24 октября по приказу Ставки ВГК (Верховного Главнокомандования) основные усилия фронта с Букринского плацдарма  были перенесены  на Лютежский.  Благодаря скрытности проведённого манёвра противник не обнаружил перегруппировки советских войск и оказался не готов к внезапному удару.

– Киев мы освободили 6 ноября, – замечает мой собеседник. – Страшно ли было идти в атаку? Страшно. Но как иначе… Вечером ты ешь с одного котелка с товарищем, а завтра что?  За спиной у него будешь прятаться? Нет, такого у нас никогда не было. Вместе шли в атаку с криками «За Родину», укрывались одной шинелью в сыром окопе… Боялись даже не смерти, а остаться на всю жизнь калекой от ранения.

Альберт Малицкий был командиром пулемётного расчёта, состоявшего из трёх человек. Вспоминая о боевом братстве, замечает, что без взаимовыручки у них никак не могло быть: один всегда прикрывал другого. 

Декабрь 1943 года был холодным, но снега не было. А в тот день 26 декабря, когда было сражение за освобождение очередного населённого пункта Украины, выпал снег. Пуля попала моему герою в грудную клетку и осколками задела ногу:

– Я сразу даже не понял, что произошло. Увидел только большую красную лужу на белом чистом снегу, потом в поволоке глаз  –  серое небо.

 Ранения оказались очень тяжёлыми, пуля чудом тогда не задела сердце. Начались долгие скитания по госпиталям в борьбе за жизнь.  Победу Альберт  Викторович встретил в госпитале в Ростове.

– Было тепло, цвели сады, природа словно хотела вселить в наши больные  истерзанные тела и души силы и оптимизма. Я уже не помню, кто первым принёс нам  весть о Победе, но это слово тогда целый день эхом разлеталось по всему госпиталю.  Нам больным и раненым наливали боевые «сто грамм» за Победу, мы оплакивали погибших и радовались за выживших, – воспоминания 75-летней давности и сейчас заставляют моего собеседника смахнуть слезу.

После войны Альберт Викторович  закончил бухгалтерские курсы в Бресте, затем Гомельский кооперативный техникум, всю жизнь проработал в сфере торговли. Судьба привела семью Малицких в Кобрин уже в 1990 году, после того, как произошла трагедия в Чернобыле. Военные раны напоминали о себе  – Альберту Викторовичу врачи вынуждены были ампутировать ногу и для реабилитации посоветовали переехать в более чистое место.

Среди наград, которыми удостоила Родина Альберта Малицкого за  участие в Великой Отечественной войне, – самые памятные – орден Отечественной войны 3-й степени, Орден Славы, медаль «За взятие Киева».

Елена БАКУН.

 

 

 

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Была война… Была победа…
 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюзы помогают дубровенцам реставрировать памятник на месте гибели Юрия Смирнова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика