Право для всех

Одним из приоритетных направлений деятельности публичных библиотек является обеспечение доступа граждан к актуальной правовой информации. С 2003 года на базе центральной библиотеки начал свою деятельность Публичный центр правовой информации (ПЦПИ). На сегодняшний день он является многофункциональным подразделением библиотеки, которое обеспечивает свободный доступ граждан к правовой информации, оказывает помощь при поиске документов, ведет бесплатное информационно-библиографическое обслуживание пользователей, содействует правовому просвещению граждан, социальной деятельности, оказывает платные услуги населению.
В ПЦПИ пользователям предоставлен полнотекстовой ресурс Национального центра правовой информации Республики Беларусь – эталонный банк данных правовой информации с информационно-поисковой системой «ЭТАЛОН». Он включает законодательные акты Республики Беларусь, международные договоры, правовые акты местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов, судебную и правовую практику.
Для более полного удовлетворения информационных запросов пользователей в ПЦПИ сформирован фонд юридической литературы и изданий, содержащих правовую информацию на традиционных носителях. Это – кодексы и комментарии к ним, учебная литература. Представлены и периодические издания – журналы «Право.by», «Я – специалист по кадрам», «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», газета «Рэспубліка» и др.
Знать свои права и обязанности поможет серия «Правовая библиотека НЦПИ». Сборник правовых актов «О пенсионном обеспечении» включает Законы Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» с изменениями и дополнениями, «О профессиональном пенсионном страховании», а также иные правовые акты, регулирующие некоторые вопросы назначения и выплаты трудовых и социальных пенсий.
В сборник правовых актов «Контракт» включены правовые акты, определяющие порядок заключения, продления и прекращения контракта с различными категориями работников, примерные формы контрактов со специалистами и иные правовые акты, регулирующие трудовые отношения.
Документы, регулирующие вопросы защиты прав потребителей, можно найти в сборнике «Защита прав потребителей». Здесь можно познакомиться с Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей», Правилами бытового обслуживания потребителей, Правилами осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания и другими нормативными правовыми актами, касающимися защиты прав потребителей.
Правовые акты, затрагивающие интересы и права ребенка, включены в сборник «О правах ребенка». Это Конвенция о правах ребенка, Закон Республики Беларусь «О правах ребенка».
Ежемесячно в Публичном центре правовой информации нотариус проводит консультирование граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Консультационные услуги оказываются бесплатно.
Важная роль отводится выставочной деятельности. В центре постоянно действуют выставки-просмотры литературы «Актуальная правовая информация», «Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь», «Правы чалавека ў ХХІ стагоддзі», «Государство. Общество. Идеология», «Общественные организации в жизни Беларуси». По наиболее актуальным темам оформляются книжные выставки «Конституция – Основной закон государства», «Время союза» (ко Дню единения народов Беларуси и России), «Символы нации и государства» (ко Дню Государственных герба и флага Республики Беларусь), «Детство под защитой» (к Международному дню защиты детей), тематическая книжная выставка «Я имею право» (ко Всемирному дню ребенка), книжная выставка-подсказка «Знай закон смолоду» и др.
Печатная продукция центра оказывает эффективную помощь в информационном обслуживании, освещении памятных событий и дат, помогает созданию положительного имиджа библиотеки. Традиционно ПЦПИ издаются информационно-библиографические указатели, буклеты, памятки по наиболее актуальным правовым вопросам – «Права и интересы инвалидов», «Справочно-информационные ресурсы ПЦПИ», «Права ребенка и будущее страны», «Азбука прав ребенка», «Право на мир. Международный день мира: история и значение праздника».
Услуги правового центра востребованы у различных категорий населения. Спектр запросов широк, и работники центра стараются оказать квалифицированную помощь каждому посетителю. Основная задача работы Публичного центра правовой информации – создание условий для свободного доступа всех заинтересованных лиц к официальной правовой информации. Центр способен обеспечить гражданам доступ к любой правовой информации как на бумажных носителях, так и в электронном виде.
Фото Владимира
Далецкого.