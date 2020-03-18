ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стало известно, на какую интеграцию с Россией не согласился Лукашенко

18.03.2020 13:01 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Главные споры между Россией и Беларусью возникли при согласовании 31-й дорожной карты, которая предполагала создание единого эмиссионного центра, Счетной палаты, суд Союзного государства и единого таможенного органа.

Как пишет РБК со ссылкой на свои источники в Кремле, именно вокруг 31-й дорожной карты интеграции и возникли главные споры. Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов, в числе которых единый эмиссионный центр (российский), означающий введение единой валюты (российского рубля), Счетная палата, единый таможенный орган, суд Союзного государства, единый орган по учету собственности Союзного государства, единые налоговый и антимонопольный органы. Кроме того, предполагалось создание единых регуляторов сфере в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.

Россия предполагала не сразу создать все названные единые органы, а постепенно, оговорив конкретные сроки. Именно этот вопрос и стал камнем преткновения в переговорах. В итоге президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко решили пока остановиться на 30 дорожных картах, а к 31-й перейти, когда будут выполнены остальные.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главные споры между Россией и Беларусью возникли при согласовании 31-й дорожной карты, которая предполагала создание единого эмиссионного центра, Счетной палаты,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский художник описал тех, кто выживет после коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика