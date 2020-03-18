Стало известно, на какую интеграцию с Россией не согласился Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

Главные споры между Россией и Беларусью возникли при согласовании 31-й дорожной карты, которая предполагала создание единого эмиссионного центра, Счетной палаты, суд Союзного государства и единого таможенного органа.

Как пишет РБК со ссылкой на свои источники в Кремле, именно вокруг 31-й дорожной карты интеграции и возникли главные споры. Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов, в числе которых единый эмиссионный центр (российский), означающий введение единой валюты (российского рубля), Счетная палата, единый таможенный орган, суд Союзного государства, единый орган по учету собственности Союзного государства, единые налоговый и антимонопольный органы. Кроме того, предполагалось создание единых регуляторов сфере в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.

Россия предполагала не сразу создать все названные единые органы, а постепенно, оговорив конкретные сроки. Именно этот вопрос и стал камнем преткновения в переговорах. В итоге президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко решили пока остановиться на 30 дорожных картах, а к 31-й перейти, когда будут выполнены остальные.