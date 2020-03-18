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Стало известно, на какую интеграцию с Россией не согласился Лукашенко
18.03.2020 13:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Главные споры между Россией и Беларусью возникли при согласовании 31-й дорожной карты, которая предполагала создание единого эмиссионного центра, Счетной палаты, суд Союзного государства и единого таможенного органа.
Как пишет
Россия предполагала не сразу создать все названные единые органы, а постепенно, оговорив конкретные сроки. Именно этот вопрос и стал камнем преткновения в переговорах. В итоге президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко решили пока остановиться на 30 дорожных картах, а к 31-й перейти, когда будут выполнены остальные.
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Главные споры между Россией и Беларусью возникли при согласовании 31-й дорожной карты, которая предполагала создание единого эмиссионного центра, Счетной палаты,...
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