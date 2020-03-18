 Уроженка Кировщины военный психолог Елена Коновалова: о службе и самореализации

Источник материала: Кировец

Сегодня женщины – гордые, талантливые и красивые – не только с успехом справляются с характерными для них обязанностями, но и пытаются конкурировать с сильным полом в традиционно мужских сферах деятельности, в том числе и на военной службе. Именно здесь у представительниц слабого пола органично совмещаются, казалось бы, несовместимые черты: железная дисциплина и женственность, упорство в достижении цели и нежность, сила воли и мягкость, любовь к армии и к домашнему уюту.

О героине этого материала сослуживцы и подчиненные говорят обычно много хорошего. Вот только несколько цитат: «ревностно относится к воинской службе, к своим должностным обязанностям»; «от звонка до звонка» – это не про нее сказано, в служебной деятельности она выкладывается на все сто процентов», «за ней «незавершенки» не остается», «активная, но без суеты»…

Психолог отдельного батальона связи 127-й гвардейской бригады связи (территориальной) лейтенант Елена Коновалова буквально сразу располагает к себе в разговоре своей открытостью и миловидной улыбкой. Но за всеми этими дамскими хитростями скрывается очень искусный физиономист, способный многое рассказать о человеке, еще не успев с ним даже и обмолвиться словом.

Родом талантливый серцевед – из агрогородка Боровица Кировского района. Путь к офицерским погонам, по словам девушки, был тернист и долог. Сначала Елена пошла на контрактную службу в 86-ю бригаду связи. Прошла все стадии от рядового до старшего сержанта, была механиком-телеграфистом, затем – начальником аппаратной. Одновременно с этим успевала учиться на психолога. Приобретенные знания стала использовать на практике: помогала новоиспеченным солдатам побыстрее адаптироваться в армейской среде, разговаривала с ними, делилась советами.

Разумеется, ответственные работники всегда на виду, тем более, в небольшом коллективе. И вот спустя некоторое время Елене предложили офицерскую должность. А еще немного спустя уже лейтенанту Коноваловой поступило предложение занять должность психолога отдельного батальона связи. Повышение, конечно, польстило.

– Мне кажется, в любой работе важна планомерность. Приятно, когда тебя отмечают в лучшую сторону, хвалят, – поведала Елена. – А для меня самое сложное, даже, можно сказать, страшное в службе – незнание…

И эта «фобия» хорошо прослеживается. Лейтенант Коновалова имеет множество сертификатов, она – обладатель первой ступени гештальт терапии, вплотную работает с метафорическими картами, недавно вернулась с форума по психосоматике. На данный момент она – в процессе поступления в магистратуру Военной академии Республики Беларусь.

Сейчас на службе у Елены горячая пора: она лично проводит профессиональные отборы кандидатов на военную службу по контракту. И в этом деле она – дока!

– Я сразу могу определить, к какому типу личности относится человек, как только он приходит на отбор, – рассказывает Елена. – Его поведение, внешний вид уже говорят о многом. В беседе с ним я уже могу дать рекомендации, к выполнению какой работы подходит тот или иной человек. Это очень увлекательно.

По словам Елены, для любой женщины важна самореализация. И тот факт, что дома ее ждут муж и сын, скорее мобилизует ее на результативную работу, нежели отвлекает. Иногда случается задержаться на службе: надо – значит надо.

Забот у хранительницы домашнего очага, конечно, немало. Сына Кирилла собрать в школу, проконтролировать сделанные им уроки. С уборкой квартиры ее мужчины всегда охотно помогают, а вот готовить Елене приходится самой. Правда, ее защитники в еде – не привереды…

Татьяна Никифорова, фото автора.