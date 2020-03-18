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С 23 марта в Беларуси вводятся в обращение новые банкноты

18.03.2020 14:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С 23 марта 2020 года в Беларуси вводятся в обращение новые банкноты номиналом 20 и 50 рублей, которые содержат в себе дополнительные меры защиты от подделки.

Как сообщило управление информации и общественных связей Национального банка, решение о введении в обращение новых банкнот было принято постановлением правления Нацбанка №74 от 13 марта 2020 года. Новые банкноты изготовлены в России, на фабрике «Госзнак».

Защита обновленных банкнот будет усилена за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити. Кроме того, в банкнотах номиналом 50 рублей, еще будет изображение с эффектом изменения цвета.

В дизайн банкнот новых банкнот также внесены некоторые изменения. Например, исключен реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи. Также приведены изображения архитектурных сооружений приведены в соответствие с актуальным видом. Год выпуска теперь тоже будет не 2009, а 2020, а надпись "ПЯЦЬДЗЕСЯТ" заменена на "ПЯЦЬДЗЯСЯТ".

Как отмечают в Нацбанке, изображения новых банкнот появятся на сайте регулятора 23 марта 2020 года. При этом банкноты образца 2009 года останутся в обращении без каких-либо ограничений, и будут изыматься по мере их износа.

 
 
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С 23 марта 2020 года в Беларуси вводятся в обращение новые банкноты номиналом 20 и 50 рублей, которые содержат в себе дополнительные меры защиты от подделки.
 
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