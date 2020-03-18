Дистанционный семинар для педагогов

Источник материала: Новости Дзержинска

20 марта 2020 года Минский областной институт развития образования проведет семинар в дистанционной форме «Внедрение модели формирования метапредметных компетенций учащихся в процессе организации и функционирования медиацентра учреждения образования» для участников инновационного проекта и специалистов образования, ответственных за организацию школьных средств массовой информации.

В ходе семинара будут обсуждаться следующие вопросы:

– структура медиацентра учреждения общего среднего образования: основные направления и стратегии организации на базе учреждения образования;

– модель формирования метапредметных компетенций учащихся в процессе организации и функционирования медиацентра учреждения образования: от идеи к реализации;

– организация творческой проектной медиадеятельности учащихся (проектировочный и реализационный этапы).

Лекторы мероприятия – ведущие преподаватели Белорусского государственного университета и представители средств массовой информации.

Приглашаем принять участие в мероприятии руководителей и педагогов учреждений образования, ответственных за организацию работы школьных средств массовой информации.

Для участия в семинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по qr-коду.

Ссылка для входа на семинар в дистанционной форме будет доступна 20 марта 2020 года с 11.30.

Начало семинара – в 12.00.