﻿ На пожаре в Лумне погиб хозяин дома (Каменецкий район). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На пожаре в Лумне погиб хозяин дома (Каменецкий район)

18.03.2020 14:50 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Сообщение о возгорании в жилом доме в Лумне на линию 101 поступило ранним утром 18 марта.

По прибытию к месту вызова спасателей дом был охвачен огнем. В жилой комнате, на кровати, сотрудники МЧС обнаружили бездыханное тело хозяина дома, 1966 г. р. Погибший – безработный, зарегистрирован в Бресте.

В результате пожара огнем повреждены стены, потолок, имущество в комнатах. Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем при курении.

На пожаре в Лумне погиб хозяин дома (Каменецкий район)

Райотдел МЧС напоминает: неосторожность при курении является одной из самых распространенных причин возникновения пожаров. Разбушевавшаяся стихия пожара безжалостно уничтожает нажитое годами имущество, причиняет страдания людям, наносит ущерб жилому фонду. Жертвами огня могут стать сами виновники пожаров, их соседи, а также дети.

Уважаемые жители, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности при курении: пользуйтесь большими глубокими пепельницами и постоянно следите за ними; не бросайте спички и окурки куда попало; перед тем, как выбросить сигаретные окурки, смочите их водой; обязательно убедитесь, что спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют; не курите в постели – особенно, в сонливом состоянии или после употребления спиртного; храните спички, зажигалки, сигареты в недоступном для детей месте; установите в доме автономный пожарный извещатель.

При возникновении пожара звоните по телефонам 101 или 112!

На пожаре в Лумне погиб хозяин дома (Каменецкий район)

Author: Редактор сайта

На пожаре в Лумне погиб хозяин дома (Каменецкий район)

Редактор сайта

See author's posts

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о возгорании в жилом доме в Лумне на линию 101 поступило ранним утром 18 Сообщение На пожаре в Лумне погиб хозяин дома (Каменецкий район) появились сначала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дистанционный семинар для педагогов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика