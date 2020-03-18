На пожаре в Лумне погиб хозяин дома (Каменецкий район)

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Сообщение о возгорании в жилом доме в Лумне на линию 101 поступило ранним утром 18 марта.

По прибытию к месту вызова спасателей дом был охвачен огнем. В жилой комнате, на кровати, сотрудники МЧС обнаружили бездыханное тело хозяина дома, 1966 г. р. Погибший – безработный, зарегистрирован в Бресте.

В результате пожара огнем повреждены стены, потолок, имущество в комнатах. Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем при курении.





Райотдел МЧС напоминает: неосторожность при курении является одной из самых распространенных причин возникновения пожаров. Разбушевавшаяся стихия пожара безжалостно уничтожает нажитое годами имущество, причиняет страдания людям, наносит ущерб жилому фонду. Жертвами огня могут стать сами виновники пожаров, их соседи, а также дети.

Уважаемые жители, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности при курении: пользуйтесь большими глубокими пепельницами и постоянно следите за ними; не бросайте спички и окурки куда попало; перед тем, как выбросить сигаретные окурки, смочите их водой; обязательно убедитесь, что спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют; не курите в постели – особенно, в сонливом состоянии или после употребления спиртного; храните спички, зажигалки, сигареты в недоступном для детей месте; установите в доме автономный пожарный извещатель.

При возникновении пожара звоните по телефонам 101 или 112!