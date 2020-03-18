Время для декларации по подоходному налогу

Источник материала: Ивьевский край

Согласно статье 219 Налогового кодекса Республики Беларусь физические лица, получившие в 2019 году доходы, подлежащие налогообложению, обязаны не позднее 31 марта 2020 года представить налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц.

Декларация может быть представлена в письменной форме в налоговый орган независимо от места постановки на учет или в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Наиболее распространенными доходами, при получении которых у физического лица возникает обязанность по представлению декларации, являются:

- доходы, полученные за границей и (или) из-за границы Республики Беларусь (оплата за работу по найму, выигрыши в online-казино, букмекерских конторах, дивиденды от иностранных компаний, проценты по счетам в зарубежных банках);

- доходы, полученные от продажи (мены) в течение календарного года одного автомобиля, общая масса которого превышает 3,5 тонны и (или) число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь, либо двух и более других механических транспортных средств;

- доходы, полученные от продажи (мены, ренты) в течение пяти лет двух и более объектов недвижимого имущества одного вида (жилой дом, квартира, дача, садовый домик, гараж, машино-место, земельный участок, др.) либо доли в праве собственности на такое имущество;

- доходы, полученные в виде возврата взносов при прекращении строительства квартир и (или) индивидуальных жилых домов либо при удешевлении строительства, в случае применения в отношении сумм таких взносов имущественного налогового вычета;

- доходы, полученные в результате дарения от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в размере, превышающем 6569 белорусских рублей, в сумме от всех источников в течение налогового периода. Исключение составляют доходы, полученные от физических лиц, состоящих между собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного.

Управление по работе с плательщиками по Ивьевскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лидскому району осуществляет прием налоговых деклараций в следующем режиме:

- понедельник - пятница с 8.00 до 19.00,

- 21 и 28 марта 2020 года с 9.00 до 13.00.

Подробную информацию можно получить по телефону (8-01595) 21442 либо в налоговом органе по месту постановки на учет.

Бланк декларации размещен на сайте www.nalog.gov.by в разделе "Формы документов, представляемые плательщиками в налоговые органы".

Управление по работе с плательщиками по Ивьевскому району.