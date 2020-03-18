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Какие продукты помогут защититься от вирусов

18.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

15:21 18 марта 2020
Какие продукты помогут защититься от вирусов
Медики из Испании назвали продукты, которые помогут укрепить иммунитет и защититься от вирусных инфекций, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на канал «Life».

Самыми полезными продуктами, которые препятствуют заражению вирусными инфекциями являются чеснок, миндаль и черника. Эти продукты содержат в себе необходимые витамины, микроэлементы и антиоксиданты.

Также для поддержания работы иммунитета отлично подойдет куриный бульон. При простуде в рацион стоит включить брокколи и картофель. Так, в брокколи содержатся минералы и витамины А, С и Е, а в картофеле есть большое количество бета-каротина.

В список полезных продуктов также попали грибы, темный шоколад, апельсины, лимоны, шпинат, гранат, жирная рыба, киви. В пищу рекомендуется добавлять куркуму и имбирь. Полезно пить зеленый чай.

#здоровье #полезные продукты
minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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15:21 18 марта 2020 Медики из Испании назвали продукты, которые помогут укрепить иммунитет и защититься от вирусных инфекций, сообщает корреспондент
 
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