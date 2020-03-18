Под карантин попали даже коты! Посмотрите, как они отреагировали на ограничения

Источник материала: Tut.by

В Малайзии хозяин нескольких котов снял на видео их реакцию на карантин. Из-за ограничений на передвижение в стране взаперти оказался не только сам мужчина, но и его домашние животные. Им такие ограничения, кажется, очень не понравились: посмотрите на это сами!