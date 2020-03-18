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«Мини-мистер-2020» Егор ВОЛОДЬКО

18.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> На минувшей неделе в городе прошел конкурс «Мини-мистер-2020», организованный для сильных, мужественных, но пока еще юных пинчан.










Побороться за звание самого-самого решились 12 мальчиков в возрасте 9-10 лет. Они выходили на сцену в трех дефиле – в коллекциях детской и школьной одежды от ОАО «Полесье», верхней одежды от магазина «Буратино» и в деловой одежде. Также ребятам нужно было рассказать о себе в «Визитной карточке» и показать свои умения в «Творческом номере». Зрителям особенно запомнился Стас Чудинович, который сыграл колыбельную на таком редком духовом инструменте, как валторна. Своим необычным увлечением удивил и Ростислав Сидорчук – он посещает конструкторский кружок, где собирает мини-роботов, которые движутся и говорят.










В зале собралось на удивление мало зрителей. Обычно подобные мероприятия всегда вызывают интерес, а каждый участник приводит с собой целый школьный класс поддержки. Сейчас же в связи с эпидемией и рекомендацией воздержаться от массовых скоплений людей, некоторые школы не решились прийти на данное мероприятие.










Организаторам конкурса удалось создать праздничную атмосферу для участников и зрителей в зале. Жюри под председательством национального директора Всемирной Лиги Красоты и Моды Виталия Жилинского выбрало участника, достойного звания «Мини-мистер-2020». Им единогласно был признан ученик СШ №11 Егор Володько. Мальчик отлично держался на сцене, покорил всех своей харизмой, тщательной подготовкой номеров, а также звонким певческим голосом.










Звание «I Мини-мистер-2020» заслуженно отдали Роману Кублицкому, а «II Мини-мистером-2020» стал Роман Куратник. «Мистер фото» - Артем Герасимович, «Мистер модель» - Никита Зубко, «Мистер зрительских симпатий» - Захар Свирид, «Мистер элегантность» - Никита Терешко, «Мистер очарование» - Тимофей Литвин, «Мистер спорт» - Игорь Лемешевский, «Мистер оригинальность» - Стас Чудинович, «Мистер уникальность» - Ростислав Сидорчук, «Мистер улыбка» - Егор Филиппович.










Поздравляем всех участников конкурса, а именно 12 отважных смельчаков, которые, поборов стеснение, вышли на сцену и показали себя красивыми, умелыми, талантливыми ребятами.

Анна ВЕРЕНИЧ
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На минувшей неделе в городе прошел конкурс «Мини-мистер-2020», организованный для сильных, мужественных, но пока еще юных пинчан. Побороться за звание...
 
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