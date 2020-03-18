ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тренер «Немана»: «Представители федерации смотрят хоккей дома в карантине»

18.03.2020 16:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Тренер вратарей «Немана» Арунас Алейниковас прокомментировал решение Федерации хоккея продолжить плей-офф чемпионата Беларуси по хоккея, в то время, как все европейские турниры были приостановлены или отменены.


Фото: Instagram Арунаса Алейниковаса

— У нас сегодня четвертая игра плей-офф. Хотелось бы увидеть полные трибуны и обязательно представителей ФХБ. Пусть вместе со зрителями на трибунах, а не в VIP-ложе, порадуются за хоккей. Пусть после игры зайдет в раздевалку и пожмет руки всем хоккеистам, поблагодарит за то, что они настоящие мужики, которые не боятся за своих близких, друзей и родных из-за какого-то там вируса. Но это вряд ли будет. Они смотрят хоккей дома в карантине.

Вице-президент Международной федерации хоккея: «Сейчас играют только в Беларуси».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер вратарей «Немана» Арунас Алейниковас прокомментировал решение Федерации хоккея продолжить плей-офф чемпионата Беларуси по хоккея, в то время, как все...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзержинцев опять приглашают принять участие в опросе. На этот раз по озеленению
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика