Тренер «Немана»: «Представители федерации смотрят хоккей дома в карантине»

Источник материала: Tut.by

Тренер вратарей «Немана» Арунас Алейниковас прокомментировал решение Федерации хоккея продолжить плей-офф чемпионата Беларуси по хоккея, в то время, как все европейские турниры были приостановлены или отменены.



Фото: Instagram Арунаса Алейниковаса

— У нас сегодня четвертая игра плей-офф. Хотелось бы увидеть полные трибуны и обязательно представителей ФХБ. Пусть вместе со зрителями на трибунах, а не в VIP-ложе, порадуются за хоккей. Пусть после игры зайдет в раздевалку и пожмет руки всем хоккеистам, поблагодарит за то, что они настоящие мужики, которые не боятся за своих близких, друзей и родных из-за какого-то там вируса. Но это вряд ли будет. Они смотрят хоккей дома в карантине.

Вице-президент Международной федерации хоккея: «Сейчас играют только в Беларуси».