|
Тренер «Немана»: «Представители федерации смотрят хоккей дома в карантине»
Источник материала: Tut.by
Тренер вратарей «Немана» Арунас Алейниковас
— У нас сегодня четвертая игра плей-офф. Хотелось бы увидеть полные трибуны и обязательно представителей ФХБ. Пусть вместе со зрителями на трибунах, а не в VIP-ложе, порадуются за хоккей. Пусть после игры зайдет в раздевалку и пожмет руки всем хоккеистам, поблагодарит за то, что они настоящие мужики, которые не боятся за своих близких, друзей и родных из-за какого-то там вируса. Но это вряд ли будет. Они смотрят хоккей дома в карантине.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер вратарей «Немана» Арунас Алейниковас прокомментировал решение Федерации хоккея продолжить плей-офф чемпионата Беларуси по хоккея, в то время, как все...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)