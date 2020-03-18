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Дзержинцев опять приглашают принять участие в опросе. На этот раз по озеленению

18.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Минский областной исполнительный комитет приглашает всех жителей города Дзержинска принять участие в опросе. На этот раз решили обойтись без гугл-форм.

Минский областной исполнительный комитет приглашает всех жителей города Дзержинска принять участие в опросе, посвященном озеленению.

«Приглашаем жителей Дзержинска принять участие в городской инициативе – посадке деревьев на выбранном вами участке в Дзержинске и установке неподалеку детской площадки.

Предлагаем анонимно ответить на вопрос, где в первую очередь необходимо озеленение.

По окончании анкетирования с помощью групп в социальных сетях и средств массовой информации будет объявлена дата проведения акции и набравший максимальное количество голосов ответ.»

Вопрос довольно простой:

Где в первую очередь необходимо посадить деревья и установить детскую площадку?

Есть несколько вариантов ответа, плюс загадочный (но весьма уместный) «свой вариант». Особенно приятно, что на этот раз с одного IP не получится проголосовать сколько угодно раз. Что, впрочем, не помешало вышеупомянутому «своему варианту» с колоссальным отрывом лидировать на текущий момент.

Голосование, напомним, анонимное, следовательно, все «свои варианты» — тоже. В любом случае, с нетерпением ждем результатов голосования, чтобы посмотреть, какой «свой вариант» на этот раз «выберут» дзержинцы. А вы в свою очередь пишите у нас в комментариях «ВКонтакте» под этим постом, что думаете по этому поводу.

Ну, и «свои варианты» прилагайте, разумеется.


 
 
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Минский областной исполнительный комитет приглашает всех жителей города Дзержинска принять участие в опросе. На этот раз решили обойтись без...
 
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