Выбор профессии – это выбор и ответственность выпускника

Источник материала: Ивьевский край

Ежегодно большое количество выпускников и их родителей встают перед проблемой выбора. Актуальными становятся вопросы «Какую профессию выбрать?» и, соответственно, «Куда поступать?». В молодости с выбором легко ошибиться, а сделанную ошибку исправить бывает, увы, не просто. Нелюбимая работа в конечном итоге перестает удовлетворять не только морально, но и материально.

Отличным стартом для карьеры будет поступление в профильные высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Республики Беларусь. На сегодняшний день перед выпускниками школ раскрывают свои двери Академия МВД Республики Беларусь и Могилевский институт Республики Беларусь. Здесь готовят высококлассных специалистов, нужных своей стране. С первых дней обучения каждый курсант становится незаменимой и важной частью коллектива профессионалов, преданных своей стране, народу и службе.

При поступлении в Академию МВД или Могилевский институт абитуриент приобретает ряд преимуществ:

минимальная стипендия на 01.01.2020 составляет 350 рублей;

по окончании учебного заведения выпускник получает высшее образование с присвоением квалификации «юрист»;

выпускнику присваивается специальное звание офицерского состава «лейтенант милиции»;

гарантированное рабочее место по окончании обучения;

возможность обучения на курсах подготовки водителей категории «В»;

получение спортивных разрядов;

возможность получения служебного жилья по прибытии на службу;

право выхода на пенсию через 20 лет службы;

возможность строительства жилья на льготных условиях;

карьерный рост.

Более подробная информация о поступлении для лиц, желающих поступать в Академию МВД Республики Беларусь и Могилевский институт МВД Республики Беларусь, содержится в «Порядке прима в учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 2020 год для получения высшего образованияI ступени», утвержденный 17.09.2019, а также в «Порядке приема в учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 2020 год», утвержденном 20.09.2019, соответственно.

Желающим поступать в высшие учебные заведения системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, необходимо обращаться до 15 апреля в ОВД Ивьевского райисполкома, который расположен по адресу: г. Ивье,ул. 1 Мая, 6, в группу кадров, для получения дальнейшей консультации и оформления необходимых документов.

Абитуриент 2020, сделай правильный выбор, и полученное образование станет надежным фундаментом для профессионального и личностного роста!